Бревна получат QR-код: вступили в силу новые лесные законы

Чтобы его сформировать, лесопользователю достаточно зайти в систему ЛесЕГАИС и заполнить поля специальной формы. Там надо указать, кто, откуда, сколько и каких бревен везет. Точно такие же сведения прежде писали на бумажном бланке.

"Если интернета на делянке нет, то поможет мобильное приложение "ЛесЕГАИС Мобайл", оно есть и для Android, и iOS, - рассказал "РГ" глава Рослесхоза Иван Советников. - Там надо заполнить те же самые простые поля. Приложение сформирует QR-код, водителю лесовоза достаточно сфотографировать его своим смартфоном с экрана гаджета лесного мастера".

Как только гаджет окажется в зоне действия сети, вся информация поступит в ЛесЕГАИС. Тогда все контрольные и надзорные органы, а также Рослесхоз и налоговая инспекция будут видеть, сколько древесины заготовлено и куда она отправилась. При перемещении бревен со склада потребуется точно такой же электронный документ.

В пути любой инспектор ДПС или проверяющий, даже без подключения к интернету, сможет проверить, действительный ли это QR-код, сопоставить данные учета с реальным грузом. Если все в порядке, пожелает счастливого пути. Если будут расхождения - примет положенные по закону меры.

Система технически готова, считает Советников. Однако на всякий случай все лесное руководство проводит новогодние каникулы на рабочих местах.

"Если вдруг возникнут проблемы, применим план "Б", - объяснил он. - Система довольно сложная, но мы знаем, какие блоки можно будет временно отключить, чтобы в целом все работало, поток документов шел нормально. Тем временем специалисты займутся доналадкой, а потом подключат все обратно".

Теми же поправками изменены правила лесовосстановления и лесоразведения. Они касаются использования для лесовосстановления и лесоразведения саженцев и сеянцев с закрытой корневой системой - такие деревья лучше приживаются на новом месте. Кроме того, обязанность восполнить срубленные деревья теперь может быть исполнена компаниями, работающими в лесу, не за один год, а за три. Такое продление сроков обернулось обязанностью ухаживать за посадками.

По мнению главного координатора лесной программы WWF России Константина Кобякова, саженцы и сеянцы, оставленные без присмотра, часто погибают, им сложнее вырасти большими и ровными деревьями, пригодными для дальнейшей заготовки.

Интервью с главой Рослесхоза Иваном Советниковым читайте в одном из ближайших номеров "РГ".