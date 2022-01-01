Бревна получат QR-код: вступили в силу новые лесные законы

Новости

С января вырастут прожиточный минимум и МРОТ 06:20
Путин подписал указ о совершенствовании оплаты труда федеральных госслужащих 00:10
Видео: Москва встретила Новый год красочным салютом 00:01
Макрон выразил надежду на завершение пандемии в 2022 году 31.12.2021
Россия направила Кубе 22 тонны защитных медицинских костюмов и шприцев 31.12.2021
Собянин поздравил москвичей с наступающим Новым годом 31.12.2021
Патриарх Кирилл призвал верующих молиться о мире 31.12.2021
Почти 483 тысячи российских военнослужащих прошли ревакцинацию 31.12.2021
Ольга Любимова поздравила работников культуры с наступающим Новым годом 31.12.2021
В новогоднюю ночь в шести областях ЗВО будут нести боевое дежурство 31.12.2021
Роботов-саперов "Уран-6" поставят в ЗВО в 2022 году 31.12.2021
Президент АИПС Джанни Мерло: Бойкоты в спорте бесполезны 31.12.2021
Экс-глава МВД Украины рассказал об ужасном будущем страны 31.12.2021
Ребенок погиб при запуске самодельного фейерверка в Нидерландах 31.12.2021
Рогозин пожелал космонавтам устранить новые проблемы на МКС 31.12.2021
Рогозин: Россия должна будет увеличить количество пусков в 2-3 раза 31.12.2021
Рогозин: Россия будет готова к "пусковому буму" 31.12.2021
Число действующих АЭС в ФРГ сократится до трех с 1 января 31.12.2021
В столичном метро запустили тематический поезд "Посети Кавказ" 31.12.2021
Воробьев поздравил жителей Подмосковья с Новым годом 31.12.2021
Утверждено стратегическое направление цифровой трансформации здравоохранения 31.12.2021
Мурашко: Система здравоохранения РФ находится в повышенной готовности 31.12.2021
Путин подписал указ о проведении Года культурного наследия народов России 31.12.2021
Foreign Policy: Неумелая политика - одна из причин энергокризиса на Западе 31.12.2021
Посольство РФ прокомментировало ситуацию с сотрудником ООН в Косово 31.12.2021
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
...
16+
Важные законы первого квартала 2022 года: QR-коды, зарплата и алкоголь
Важные законы первого квартала 2022 года: QR-коды, зарплата и алкоголь
Самые интересные спортивные трансляции в новогодние праздники
Самые интересные спортивные трансляции в новогодние праздники
Каким нам запомнится 2021 год. История в фотографиях
Каким нам запомнится 2021 год. История в фотографиях
01.01.2022 07:00
Рубрика: Власть

Бревна получат QR-код: вступили в силу новые лесные законы

Текст: Алексей Дуэль
Оформлять на каждую партию древесины электронный сопроводительный документ предписывают вступившие 1 января в силу поправки в Лесной кодекс.
Фото: Павел Лисицын / РИА Новости Фото: Павел Лисицын / РИА Новости
Фото: Павел Лисицын / РИА Новости

Чтобы его сформировать, лесопользователю достаточно зайти в систему ЛесЕГАИС и заполнить поля специальной формы. Там надо указать, кто, откуда, сколько и каких бревен везет. Точно такие же сведения прежде писали на бумажном бланке.

Фото: Юрий Смитюк/ТАСС
Как на Дальнем Востоке встретят новые ужесточения в лесной отрасли

"Если интернета на делянке нет, то поможет мобильное приложение "ЛесЕГАИС Мобайл", оно есть и для Android, и iOS, - рассказал "РГ" глава Рослесхоза Иван Советников. - Там надо заполнить те же самые простые поля. Приложение сформирует QR-код, водителю лесовоза достаточно сфотографировать его своим смартфоном с экрана гаджета лесного мастера".

Как только гаджет окажется в зоне действия сети, вся информация поступит в ЛесЕГАИС. Тогда все контрольные и надзорные органы, а также Рослесхоз и налоговая инспекция будут видеть, сколько древесины заготовлено и куда она отправилась. При перемещении бревен со склада потребуется точно такой же электронный документ.

В пути любой инспектор ДПС или проверяющий, даже без подключения к интернету, сможет проверить, действительный ли это QR-код, сопоставить данные учета с реальным грузом. Если все в порядке, пожелает счастливого пути. Если будут расхождения - примет положенные по закону меры.

Система технически готова, считает Советников. Однако на всякий случай все лесное руководство проводит новогодние каникулы на рабочих местах.

"Если вдруг возникнут проблемы, применим план "Б", - объяснил он. - Система довольно сложная, но мы знаем, какие блоки можно будет временно отключить, чтобы в целом все работало, поток документов шел нормально. Тем временем специалисты займутся доналадкой, а потом подключат все обратно".

Теми же поправками изменены правила лесовосстановления и лесоразведения. Они касаются использования для лесовосстановления и лесоразведения саженцев и сеянцев с закрытой корневой системой - такие деревья лучше приживаются на новом месте. Кроме того, обязанность восполнить срубленные деревья теперь может быть исполнена компаниями, работающими в лесу, не за один год, а за три. Такое продление сроков обернулось обязанностью ухаживать за посадками.

Закон разрешит продавать до суда древесину, изъятую у черных лесорубов

По мнению главного координатора лесной программы WWF России Константина Кобякова, саженцы и сеянцы, оставленные без присмотра, часто погибают, им сложнее вырасти большими и ровными деревьями, пригодными для дальнейшей заготовки.

Интервью с главой Рослесхоза Иваном Советниковым читайте в одном из ближайших номеров "РГ".

Власть Работа власти Внутренняя политика

Главное сегодня

Путин и Байден провели телефонный разговор. Главное
На оружие станут выдавать электронные лицензии
Единая минимальная цена пачки сигарет вырастет на 4 рубля
Рогозин пожелал космонавтам устранить новые проблемы на МКС
В Госдуме назвали положительным фактором общение Путина и Байдена
Пресс-конференция Владимира Путина. Главное
Любые соцвыплаты запретят списывать за долги