Что смотреть 1 января: новый Гарри Поттер и сериалы о тех, кому везет

Наше время характеризуется тем, что можно с утра 1 января включать не только телевизор, но и поискать интересное в интернете.

Чтобы поиск не затягивался, "РГ" выбрала три проекта, которые помогут продлить праздник новогодней ночи. Все они выходят 1 января 2022 года. И, кстати, у кого есть традиция смотреть на канале "Россия-Культура" 1 января новый концерт Венского филармонического оркестра - он начнется в 13.15. Успеете выспаться.

1. Фильм "Гарри Поттер 20 лет спустя: возвращение в Хогвартс"

Появится на Амедиатеке. Английское название - Harry Potter 20th Anniversary: Return to Hogwarts. Фильм представляет собой специальный эпизод, приуроченный к 20-летию самой волшебной франшизы в мире. Это будет не новая полнометражная картина, а так называемый "фильм о фильме", в котором приняли участие актеры и актрисы всей кинофраншизы. Исполнители главных ролей вспомнят, как проходил съемочный процесс. Зрители увидят ранее не публиковавшиеся интервью. Дэниел Рэдклифф, Руперт Гринт и Эмма Уотсон встретятся с режиссером Крисом Коламбусом и другими своими коллегами. Они впервые после окончания съемок окажутся в Хогвартсе. Также в специальном эпизоде приняли участие Хелена Бонэм Картер, Робби Колтрейн, Ральф Файнс, Джейсон Айзекс, Гэри Олдман, Имельда Стонтон, Том Фелтон, Джеймс Фелпс, Оливер Фелпс, Марк Уильямс, Бонни Райт, Альфред Енох, Мэтью Льюис, Эванна Линч, Иэн Харт и сама Джоан Роулинг. Фильм произведен Warner Bros. Unscripted Television в сотрудничестве с Warner Horizon.

2. Сериал "Предпоследняя инстанция"

И этот фильм, который покажет мультимедийная платформа Okko, можно назвать новогодним. Правда, в нем вместо Деда Мороза волшебно-реалистичный персонаж, сыгранный Федором Добронравовым. Он якобы простой садовник. Но принимает очень важные решения в жизни каждого человека. Десятисерийный фильм рассказывает историю самых обычных людей - Максима (Павел Прилучный) и Валентины (Ирина Розанова).

Фото: Предоставлено Okko

Он ищет способ заработать денег, а она пытается достроить дачу под Мытищами. Но у обоих весьма необычные работодатели - Управление по распределению душ, сокращенно УПРД. Максим и Валентина работают в отделе разбора пограничных случаев и за 24 часа до смерти человека должны определить, куда тот попадет - в ад или рай. И так как обоим рай гарантирован по трудовому договору, Максим пытается подзаработать и продать свое место олигархам, а Валентина мечтает вернуть из ада своего мужа.

Фото: Предоставлено Okko

Режиссер-постановщик сериала - Ольга Акатьева. Также снимались Дарья Мельникова, Николай Фоменко (в роли изобретателя Кулибина), Василий Кортуков, Яна Кошкина, Валерий Афанасьев, Екатерина Васильева, Елизавета Моряк, Вячеслав Манучаров и другие.

3. Сериал "Везёт"

Этот проект "перекочевал" на НТВ из интернета, в частности из онлайн-кинотеатра Ivi, где его также можно смотреть. Начнут его показывать в 17.00. Критики называли сериал в числе лучших в 2021 году. И рассказана в нем практически новогодняя история. Зрители познакомятся с героем Евгения Цыганова, Иваном Потаповым, бывшим чемпионом по спидвею, ныне зарабатывающим на жизнь благодаря работе "трезвого водителя".

Фото: НТВ

На пути Потапова встречаются разные люди. И он готов прийти на помощь каждому: его попутчиками станут обаятельный старик (последняя роль Владимира Меньшова), раввин заполярной синагоги Арье, бизнесмен и многие другие люди с неожиданной и весьма интересной судьбой. С каждой из "заблудших душ" Ивану придется разобраться. Кто-то станет ему настоящим другом, как инспектор ГИБДД Михаил Поламорчук.

Фото: НТВ

Ну а помогать выходить из немыслимых ситуаций Ивану Потапову будет не только новоиспеченный товарищ, но и самоирония. Также в сериале снимались Светлана Ходченкова, Максим Лагашкин, Владимир Меньшов, Юлия Снигирь и другие.