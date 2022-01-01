Гинцбург рассказал, как питаться вакцинированным от коронавируса

Пациенты, вакцинировавшиеся от коронавируса, во время застолья должны употреблять качественную белковую пищу. Об этом ТАСС рассказал директор Центра имени Гамалеи Александр Гинцбург.

По его словам, для выработки антител надо включить в рацион рыбу и мясо.

"Поэтому чем больше будет хороших аминокислот, легкодоступных, хорошо расщепляемых белков - хорошо усвояемое мясо, рыба, конечно - это поспособствует образованию антител", - сказал ученый.

Ранее сообщалось, что Роспотребнадзор организовал жесткие меры проверки всех прибывающих из стран, где распространена новая вариация вируса. Тем временем в США и Великобритании "омикрон" уже начал вытеснять "дельту", а число зараженных превысило несколько тысяч в сутки.