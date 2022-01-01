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01.01.2022 09:50
Рубрика: Общество

Гинцбург рассказал, как питаться вакцинированным от коронавируса

Текст: Матвей Линник

Пациенты, вакцинировавшиеся от коронавируса, во время застолья должны употреблять качественную белковую пищу. Об этом ТАСС рассказал директор Центра имени Гамалеи Александр Гинцбург.

Фото: Сергей Куксин/РГ
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По его словам, для выработки антител надо включить в рацион рыбу и мясо.

"Поэтому чем больше будет хороших аминокислот, легкодоступных, хорошо расщепляемых белков - хорошо усвояемое мясо, рыба, конечно - это поспособствует образованию антител", - сказал ученый.

Ранее сообщалось, что Роспотребнадзор организовал жесткие меры проверки всех прибывающих из стран, где распространена новая вариация вируса. Тем временем в США и Великобритании "омикрон" уже начал вытеснять "дельту", а число зараженных превысило несколько тысяч в сутки.

Общество Здоровье Пандемия коронавируса COVID-19

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