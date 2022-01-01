МЧС России установило критерии для определения чрезвычайных ситуаций

С 1 января вступили в силу критерии, по которым чрезвычайные ситуации будут относить к определенным видам. МЧС выделило 27 видов техногенных катастроф и 41 вид природного катаклизма.

Например, ДТП будет относиться к ЧС, если в аварию попал автомобиль, имеющий более восьми пассажирских мест, а в происшествии погибли более пяти человек или более десяти получили травмы. Кроме того, прекращение движения на участке федеральной или региональной трассы более чем на шесть часов из-за ДТП также является критерием ЧС.

Аварии на воздушном транспорте будут относиться к ЧС, если в результате катастрофы погиб один человек и более или получили вред более пяти человек, а также если нарушены условия жизнедеятельности свыше 50 человек.

Любое падение или разрушение ракетно-космического аппарата также будет относиться к категории ЧС.

Все аварии на объектах теплоснабжения, если в результате нарушены условия жизнедеятельности более 50 человек и более чем на одни сутки, а температура воздуха в жилье - ниже плюс 18 градусов, будут также относиться к ЧС. К таковым будут отнесены и аварии на объектах водоснабжения, электроэнергетики и газораспределительных систем, если они повлекли нарушение условий жизни более чем 50 человек на сутки и более.