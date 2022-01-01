Глава СК поручил изучить доводы противников концерта в Новосибирске

Активисты из Новосибирской области высказались резко против выступления немецкого музыканта, которое должно состояться на территории региона 26 января 2022 года. Они просят депутатов поддержать их и противодействовать "антикультурным явлениям" на законодательном уровне, а также обратиться в Следственный комитет.

Авторы отмечают, что музыкант несколько раз имел проблемы с законом в России из-за своих скандальных песен и клипов.

В своем обращении активисты высказали солидарность с мнением Александра Бастрыкина, который в интервью "Российское газете" заявил о "гибридной войне, которую ведут против России некоторые западные институты", и с тем, что ей необходимо дать отпор.

Глава Следственного комитета поручил руководителю следственного управления СК по Новосибирской области организовать проверку доводов общественников и о результатах доложить.