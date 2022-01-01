Стало известно, кто выиграл миллиард рублей в новогоднюю лотерею

Житель Москвы и житель Кубани разделили в новогодней лотерее 1 млрд рублей. В первый день 2022-го года они выиграли по 500 млн рублей каждый. Об этом сообщила пресс-служба компании - распространителя государственных лотерей.

Еще 52 человека из разных регионов России выиграли по миллиону рублей. Еще 64 участника разделили между собой оставшиеся 48 призов по миллиону. В итоге каждый из них получит по 750 тысяч рублей. Всего выигрышными оказались 14,4 млн билетов. Общая сумма выигрыша в праздничном тираже составила почти 2,9 млрд рублей, передает РИА Новости.

Кстати, аналогичным образом главный выигрыш в один миллиард рублей разделили житель Санкт-Петербурга и житель Свердловской области три года назад. По миллиону тогда получили 84 человека.