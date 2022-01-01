Как меценаты помогли уральскому оркестру выжить в 90-е и развиваться

На торжественный прием к губернатору Евгению Куйвашеву, который в предновогодние дни прошел в колонном зале дома Севастьянова, пригласили сразу два оркестра. Первый - Уральский академический филармонический оркестр (УАФО), только что отметивший 85-летие. "Вторым оркестром" кто-то из присутствующих назвал благотворительный фонд, который уже 25 лет поддерживает этот легендарный коллектив.

- Сегодня невозможно отделить фонд и оркестр, для меня это нечто единое, - легко делится славой главный дирижер и художественный руководитель оркестра Дмитрий Лисс. - Для нашего оркестра поддержка фонда и совета попечителей не просто дополнительные финансовые возможности. Это настоящие друзья, искренне заинтересованные в нашем развитии, представляющие интересы оркестра на всех уровнях, оказывающие бескорыстную помощь на всех направлениях нашей деятельности.

Развитие - ключевое слово, которое повторяют все причастные к жизни оркестра. Но в приснопамятные девяностые речь шла не о развитии - о выживании и сохранении творческих коллективов. Экономика летела в тартарары, сфера культуры лишилась системной господдержки и выживала, как могла, а большинству россиян было не до искусства. Музыканты стали уезжать из страны, кто-то уходил в свободное плавание - так, в один год из оркестра уволились сразу 28 музыкантов, организовавших свой коллектив.

- Мы поставили задачу - спасать оркестр и создавать условия для его развития, - рассказывает директор филармонии Александр Колотурский. - И посчитали, что главная опора - это наше общество. Стали собирать людей, которым было небезразлично искусство, тех, кто смотрел немного дальше других и понимал его значение в человеческом развитии и в жизни государства.

Так в 1992 году было создано Екатеринбургское филармоническое собрание - первая попытка объединить бизнес-сообщество для поддержки филармонии. На Западе такой опыт был в порядке вещей, у нас же применен впервые.

Вообще-то в мире существует две экономические модели филармонической деятельности. В Европе поддержка государства обычно составляет 40-60 процентов бюджета учреждения культуры, фандрейзинг (продуманная системная деятельность по поиску и привлечению ресурсов под некоммерческие проекты, на реализацию благотворительных и социально значимых программ) приносит порядка одного процента, остальное - доходы от концертов. В США другое соотношение: один процент средств вкладывает государство, а фандрейзинг и доходы от продажи билетов составляют примерно равные доли. В Екатеринбурге учли и мировой опыт, и российский менталитет, создав собственную модель, одновременно лоббируя увеличение государственного финансирования и привлекая меценатов. Сегодня бюджет филармонии на 70 процентов состоит из бюджетных средств, полтора процента составляют деньги благотворителей, остальное - доходы от концертной деятельности.

Все эти годы, помимо привлечения средств, попечители выполняли не менее важную функцию лоббирования интересов оркестра и филармонии перед властью

Но вновь вернемся в 1990-е. Тогда музыканты решили задействовать административный ресурс, потому что понимали: в России бизнес живет с оглядкой на власть, чутко улавливая ее сигналы. И 31 июля 1996 года губернатор Свердловской области Эдуард Россель подписал указ № 300 "О мерах по поддержке Уральского академического филармонического оркестра", в котором в пункте 1 утверждалось, что УАФО отныне находится под покровительством губернатора Свердловской области, а в пункте 3 одобрялась общественная инициатива по созданию благотворительного фонда поддержки оркестра. Такого в постсоветской России тоже еще не бывало - чтобы губернатор взял на себя заботу о конкретном творческом коллективе и четко дал понять бизнесу, какое отношение к искусству поощряется властью. С тех пор Александр Колотурский приходит к каждому новому главе региона с вопросом: продолжается ли действие указа от 31 июля 1996 года? До сих пор его никто не отменял.

Впрочем, есть и обратное влияние, ведь все эти годы, помимо привлечения средств, попечители - не последние люди в регионе - выполняли не менее важную функцию лоббирования интересов оркестра и филармонии перед властью. Поэтому за последние 20 лет бюджетное финансирование оркестра выросло в несколько раз.

Коллектив был не просто спасен - он получил ту самую возможность развития. Сегодня это один из ведущих симфонических оркестров не только России, но и Европы, с гастролями объехал полмира, а с 2019 года входит в состав участников международного проекта "Русские сезоны", представляющего лучшие творческие силы России в зарубежных странах. За пределами столиц таких коллективов не много.

Фонд, в правление и попечительский совет которого входят известные уральские бизнесмены, поддерживает благотворительные акции, направленные на поддержку оркестра, оказывает финансовую помощь музыкантам, выплачивая им специальные стипендии, участвует в массовых фандрейзинговых акциях, содействует проведению масштабных культурных событий с участием коллектива в России и за ее пределами. За прошедшие годы на средства благотворителей для оркестра приобретено 58 инструментов общей стоимостью почти 50 миллионов рублей: медные духовые и уникальные струнные инструменты, золотая американская флейта, арфа, рояль "Стейнвей". Один из попечителей с 2007 года купил несколько ценных инструментов в качестве инвестиций - струнный квартет знаменитого мастера XIX века Ж.-Б. Вильома и две итальянские скрипки XIX века - и передал их оркестру в пользование. Реальную рыночную стоимость многих инструментов, которые звучат в руках уральских музыкантов, трудно представить.

28 декабря в филармонии прошел традиционный губернаторский благотворительный бал с филармоническим оркестром, который много лет организует фонд. Гости не просто слушают концерт-отчет оркестра за прошедший год и водят хоровод вокруг елки - крупные суммы, собранные на балу, направляются на развитие УАФО.

- Мы живем и трудимся рядом с выдающимся коллективом, - говорит Владимир Черкашин, советник президента Сбера и бессменный председатель правления благотворительного фонда поддержки филармонического оркестра. - Размышляя о тех годах, которые прошли с момента создания фонда, я думаю о той удаче, что пришла к нам и позволила всем членам совета попечителей, всем друзьям оркестра прикоснуться к великой тайне музыки. Все мы шли рядом с оркестром. Все верим, что намеченное сбудется.