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01.01.2022 08:07
Рубрика: Культура

Кино, да не только: Тюмень нашла новый способ привлечь туристов

Текст: Ирина Никитина (Тюмень)
Российская газета - Экономика УРФО № 298(8649)
В середине декабря в России презентовали восьмую часть кинофраншизы "Елки". Несколькими днями ранее первый предпоказ новогоднего фильма прошел не в Москве, а в нескольких тысячах километрах от нее - в Тюмени. Ничего странного - такие векторы, ведь столица Западной Сибири сегодня уже не та, какой была еще в начале нулевых.
Фото: Сергей Елесин Фото: Сергей Елесин
Фото: Сергей Елесин

- Нас тогда попросту не существовало на туркарте страны, в рейтинге оценки эффективности регионов были на 57 месте. Люди спрашивали: "А Тюмень - это вообще где?" Прицельно развивать туризм начали в 2016 году - придумывать узнаваемый бренд, вытаскивая айдентику, создали агентство туризма и продвижения области, а также информационный портал и мобильное приложение. Если пять лет назад поток отечественных и иностранных путешественников составлял 1,8 миллиона в год, то в 2019-м - уже 3,2 миллиона, а регион поднялся на седьмую строчку, - рассказывает директор регионального департамента потребительского рынка и туризма Мария Трофимова.

Фото: vk.com
В тюменском аэропорту сняли первые кадры фильма "Елки"

По ее словам, люди поехали за оздоровлением и, как подтверждают последние статданные, за историей и впечатлениями, в том числе по следам киносъемок. Очевидно, теперь город с тюркским именем грех записывать в "скромные провинциальные родственницы". Ну и что же предприняли в регионе, чтобы так "выстрелить" в новом веке? И почему столь успешным инструментом продвижения стало "важнейшее из всех искусств"?

Начнем с того, что серьезное кино пришло в Тюменскую область в середине 1970-х. Режиссер Ольгерд Воронцов некоторые сцены социальной драмы "Северный вариант" с Олегом Анофриевым развернул в селе Успенка Тюменского района. На эту же территорию, где стояла действующая буровая установка, заглядывался Андрей Кончаловский, искавший живые декорации для эпопеи "Сибириада". Земля влекла природным колоритом и историей освоения большой нефти. Много в Тюмени и про Тюмень снимал Константин Одегов. А в 2017 году к "Тоболу" по мотивам одноименного романа Алексея Иванова приступила команда Олега Урушева. Это уже был новый виток киноистории Сибири.

- Придумать фильм в необычном жанре истерн за МКАД, в Тобольске, - большая смелость Урушева. А для региона это оказалось большой удачей, которую мы не могли упустить, поэтому поддержали проект, - говорит Трофимова.

Спустя два года полевая работа подошла к финалу, начался постпродакшен и промоушен как самого кино, так и Тюменской области: прокрутка промо-роликов с видами региона перед показами, специальные премьеры в восьми городах, участвовавших в съемках, затем премьеры в 110 городах по всей стране, выход сериала и полного метра на федеральном канале, заявки на шесть международных конкурсов. По скромным подсчетам, как говорят создатели, история про Семена Ремезова, сибирского Леонардо да Винчи, захватила 80 миллионов зрителей. Казалось бы, пора остановиться, подкопить силы для следующего проекта ("Романовы: преданность и предательство" с возможным приглашением на роль Александры Федоровны, супруги Николая II, Миллы Йовович), но тут возникла идея создать компьютерную игру по мотивам "Тобола", и она точно будет реализована.

- Фильм до сих пор на слуху. Тобольску остался тематический парк в подгорной части города. Подобный есть в Крыму после съемок "Викинга" - их всего два в России. В следующем году мы ждем команду журналистов топовых тревел-изданий, которые исследуют все кинолокации и снимут про это сюжеты, напишут статьи, - делится планами руководитель департамента. - Ну и 2022 год будет посвящен Петру I, так что и фильм, и сериал еще не раз прокрутят на телевидении.

Отмечая Новый год, россияне всегда будут смотреть по телевизору все части франшизы, в том числе про Тюмень

И вот нежданно-негаданно Тюмень стала наряжать "Елки". Почему из многих городов продюсеру Тимуру Бекмамбетову приглянулась именно она?

- Кино преимущественно развивается в Москве, которая всасывает в себя таланты со всей страны, как пылесос. Питер исторически - вторая киностолица. Но сегодня мы наблюдаем интересное изменение: раскачивать культурное направление, рассказывать про себя начали и регионы. Владивосток, Иваново, Калининград, Тюмень и многие другие территории стимулируют приток проектов не только из России, но и из других стран. Этим преимущественно занимается молодежь, - рассказал Бекмамбетов на презентации фильма.

Зарина Догузова, руководитель Ростуризма, подчеркивает: сейчас лучший способ для субъекта представить себя, свои возможности - это интеграция с кинопроцессом.

- Все началось с участия в специальной сессии Московского международного кинофестиваля, где изучали региональные примеры кино и медиа. Мы получили приглашение, поскольку реализуем программу развития молодежных медиа и неоднократно сотрудничали с Союзом кинематографистов России, - открыл карты директор департамента по общественным связям, коммуникациям и молодежной политике Тюменской области Павел Белявский. - Я выступил на секции, рассказал про наш опыт и признался, что в отличие от коллег пришел не предложить столице деньги, а забрать их в регион. Москвичи были поражены тем, как ребята без специального образования благодаря программе акселерации делают серьезные продукты: например, компьютерную графику для клипов музыкантов уровня Димы Билана и 50 Cent, отвечают за саунд-дизайн на серьезных федеральных проектах. Наши кинематографисты приняли участие в создании самого кассового документального фильма за всю современную киноисторию "BEEF: русский хип-хоп".

Фото: Владимир Аносов/РГ
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В конце весны руководитель молодежного центра Союза кинематографистов Дмитрий Якунин позвонил основателю центра Baza, продюсеру и режиссеру из Тюмени Андрею Зубову с конкретным предложением сначала поучаствовать в конкурсе историй для будущих "Елок" и при счастливом исходе подхватить производство киноновеллы в регионе. Ранее Зубов сотоварищи сняли шесть документальных картин и серил для "Ютьюба". В общем, снова все срослось, и в августе 2021-го закипела работа.

- Тюменскую главу написали Алексей Южаков и Михаил Артемьев. Мы утвердили 12 локаций для съемок. 20 процентов большой команды фильма - это именно тюменцы. Никогда прежде не сталкивались с таким количеством техники, пиротехники. Летнюю Тюмень надо было превратить в Тюмень новогоднюю. Массовку собирали в соцсетях. Что-то умели, чему-то учились в режиме реального времени. И запомнились создателям тем, что можем работать быстро и надежно, - улыбается Андрей Зубов.

Павел Белявский признался, что показывать регион с его горячими источниками, древним Тобольском и новым тобольским аэропортом, а также тему близости Сибири к центральной части страны через киноновеллу решили совместно с создателями еще на уровне сценария. Такой шанс нельзя было упускать - сколько россияне будут отмечать Новый год, столько будут смотреть по телевизору все части франшизы, в том числе про Тюмень. Затем на готовый продукт наслоились другие события: презентация при участии селебрити, нарезка из видео для музыкального клипа короля эстрады, розыгрыш путевок в Тюмень на новогодние праздники чуть ли не на Красной площади в Москве.

Фото: Сергей Елесин

В итоге, спустя пять лет очень активной раскрутки территории в туристическом плане, возник интересный эффект, когда не бренд работает на продвижение, а продвижение на бренд. Значит, он стал узнаваемым, обрел силу, отмечает Мария Трофимова. Ведь изначально профильный департамент вместе с агентством решили пойти по международному пути, где главным приветственным словом значится "visit", что предполагает открытость и доступность, как уже сделали Алтай и Калининград.

- Сделан серьезный рывок, но результат в три с лишним миллиона туристов - не тот, который хотим видеть. После долгих лет застоя регион еще в самом начале пути. До 2026 года планируем работать так же активно, но менять подходы. В туризме не должно быть мелочей, - объяснила Мария Трофимова. - Термальное направление получит принципиально другое развитие. Будут и новые фильмы. Может, про известных сибиряков Дмитрия Менделеева, Александра Алябьева, Петра Ершова.

Плотное сотрудничество региона с Федерацией в плане кино обсуждается, заверил Белявский.

Кстати

После участия в "Елках" команда Андрея Зубова получила от Минкультуры РФ 25 миллионов рублей на съемки полнометражного игрового фильма "Вахтовый метод". Деньги тюменцы выиграли на питчинге идей. Съемки начнутся в августе 2022 года. Это будет история про вахтовика Толика, который сбежал на промысел из-за страха перемен (он должен был стать отцом), но в дороге совершенно неосознанно стал "приемным родителем" для беспризорника.

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