С 1 января меняются правила выплаты пенсий

1 января 2022 года вступают в силу новые правила выплаты пенсий, утвержденные минтрудом.

Одно из основных нововведений - освобождение пенсионера от удержаний из пенсии в случае признания его банкротом. "Пожилые люди все чаще берут кредиты, а потом оказываются не в состоянии их выплачивать. В настоящее время по судебным листам могут производиться удержания из пенсии. После принятия новых правил, с 1 января 2022 года, практика этих удержаний будет незамедлительно прекращена, если пенсионер будет признан банкротом", - пояснила "Российской газете" адвокат Ольга Сулим.

Также пенсионерам предоставляется возможность получения пенсий раньше установленной даты, но лишь в том случае, если на территории их проживания действует режим чрезвычайной ситуации. Тогда пенсионеру следует обратиться с заявлением в ПФР, и он сможет получить пенсию раньше установленного срока.

Другие изменения в правила выплаты пенсий заложены в федеральном законе от 26 мая 2021 года № 153-ФЗ "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации", который расширяет перечень беззаявительных действий при оформлении и получении социальных выплат.

Например, сотрудники органов служб занятости обязаны будут сами внести предложения по назначению досрочных пенсий. Это возможно, если человека уволили или его предприятие, организация закрылись, а до пенсии осталась пара лет, но при этом человек никак не может найти новую работу. Беззаявительно будут назначаться пенсии по инвалидности, а также социальные доплаты.

Также лицу, достигшему возраста 80 лет и являющемуся получателем страховой пенсии по случаю потери кормильца, будет автоматически выбираться более выгодный вариант пенсионного обеспечения: страховая пенсия по случаю потери кормильца или по старости.

Помимо этого, при выезде за пределы сельской местности у пенсионеров будет сохраняться "сельская надбавка" к фиксированной выплате.

С 1 января ПФР раз в три года будет информировать мужчин, достигших возраста 45 лет, и женщин, достигших 40 лет, которые не получают какую-либо пенсию, о предполагаемом размере страховой пенсии по старости. Такое информирование будет осуществляться через личный кабинет застрахованного лица на сайте ПФР либо по личному обращению в органы ПФР.