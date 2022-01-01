Протоиерей Абрамов: Власти Австрии игнорируют мнение христиан об эвтаназии

С 1 января австрийские власти разрешили эвтаназию для совершеннолетних, но эта позиция властей игнорирует мнение христиан по этому вопросу, заявил секретарь Синодальной комиссии Русской православной церкви по биоэтике, настоятель московского храма Сергия Радонежского в Крапивниках протоиерей Александр Абрамов.

Он напомнил, что практика эвтаназии, которая сводится к неоказанию помощи или применению препаратов для ухода человека из жизни, не нова для Европы.

- Сначала это сделали Нидерланды, потом Испания, Португалия, - отметил он.

По его словам, распространился так называемый суицидальный туризм, например, "чтобы умереть, люди приезжают в Швейцарию, где самое мягкое регулирование эвтаназии".

При этом он подчеркнул, что "везде это встречает сопротивление консерваторов".

- С точки зрения христиан, эвтаназия - это безусловное зло, грех, - сказал протоиерей. - Дар жизни - дар от Бога, забирать его не может никто, в том числе сам человек не вправе распоряжаться своей жизнью.

Он напомнил, что представители монотеистических религий, в том числе христианства, иудаизма, ислама, несколько лет назад подписали документ, в котором выражена общая для них позиция о конце человеческой жизни: "нет эвтаназии и да - паллиативной помощи".

Он настаивает, что позиция австрийского законодательства как раз лежит "в русле дальнейшей грубой секуляризации, где одни вещи признаются желательными, а другие - тоталитарно замалчиваются, например, позиция христианских консерваторов, христиан, которые говорят, что они против эвтаназии. Им отвечают: "если вы против, значит, вы против человека и облегчения его страдания". К сожалению, такая извращенная логика берется пока в расчет и находится на подъеме. Надеюсь, что, как и многие другие греховные проявления, это остановится и откатится назад", цитирует РИА Новости слова протоиерея.

Он предупреждает, что следование логике сторонников эвтаназии закончится появлением "евгенических аргументов и правил". Кто-то будет решать, мучительные ли страдания испытывает человек, есть ли утилитарная польза от продолжения его существования и сколько стоит его существование. "Все это приводит к глубокому пренебрежению к достоинству человека", - настаивает священник.

При этом он подчеркнул, что христиане не выступают против облегчения страданий умирающих. "Но чтобы помогать человеку, облегчить его страдания, ему нужно оказывать помощь, а не убивать, - говорит священнослужитель. - Паллиативная помощь - обезболивание, возможность уйти из жизни достойно - это серьезная альтернатива, которая предполагает уважение к человеческой жизни".

Отец Александр считает, что в деле помощи смертельно больным у каждого своя роль. "Долг общества к больным - это долг сострадания. Долг медиков - сделать так, чтобы облегчать страдания. Близкие люди не должны бояться прийти в больницу, разделить эту боль. Христианское духовенство разных конфессий это и так делает: долг пастыря быть рядом с больным, умирающим, подбадривать его", - говорит протоиерей.

А сам умирающий, по его мнению, должен "иметь все возможности для того, чтобы знать о своем уходе и готовиться к нему". "Нужно с открытыми глазами смотреть на предстоящую кончину, знать, что она будет, что она, возможно, близка. Не заигрывать со смертью, что часто делают родственники, говоря "ничего страшного, сто лет проживешь". Мне кажется, дать правдивую информацию человеку, который, я подчеркиваю, готов ее принять, дать ему возможность достойно подготовиться к смерти, это тоже часть нашего долга", - считает священнослужитель.

Он напомнил, что в православной традиции люди молятся о безболезненной, непостыдной и мирной кончине. В случае же, если кончина болезненна, верующие молятся Богу об облегчении страданий, страдание должно быть "по силам" человеку.

Христиане перед смертью обращаются к таинствам: "умирающий просит его соборовать, исповедовать…, принимает причастие, просит Бога укрепить его".

- У нас есть опыт жизни, ни у кого нет опыта смерти. Нет людей, которые бы не боялись смерти, но кто-то ее принимает в надежде жизни вечной, а кто-то считает, что за этой границей ничего нет и она его страшит. Попытка общества и человека скрыть смерть, превратить ее во что-то постыдное превращает порой последние часы человека в кошмар. Тогда как, если смотреть на нее как на выполнение обещания Спасителя о жизни вечной, умирающий не то, чтобы ее ждет или ищет, но принимает", - подытожил священник.