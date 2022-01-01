Ученые выяснили причину набора лишнего веса после 30 лет

Ученые установили, что между возрастом и появлением лишнего веса нет прямой зависимости. Исследования показывают, что в возрасте от 20 до 60 лет метаболизм работает стабильно. Это идет в разрез с расхожим мнением, что с годами обмен веществ замедляется, что и становится причиной набора лишнего веса, пишет турецкое издание Sabah.

Согласно 40-летнему исследованию, проведенному при участии 6,5 тысячи человек, сжигание калорий в организме начинает замедляться только после 60 лет. Причем скорость обмена веществ снижается в среднем на 7% каждые десять лет. На наличие же лишнего веса с возрастом в первую очередь влияет то, что человек начинает больше есть и меньше двигаться.

"Поскольку с возрастом мы склонны больше есть и меньше двигаться, приобретение и поддержание здоровых привычек, которых можно придерживаться в любом возрасте, обеспечат продолжение регулярной работы метаболизма. Вы можете сделать первый шаг, уделив внимание питанию. Питательные вещества играют важную роль в функционировании организма. Закуски, которые вы употребляете для удовольствия, легко приводят к перееданию и увеличению веса", - цитирует сообщение ИноСМИ.

При этом эксперты советуют сосредоточиться на цели еды. То есть при приближении, скажем, времени обеда, важно оценить, голодны вы или нет. И исходя из этого наполнять свою тарелку. Также следует отдавать предпочтение пище, которая помогает сохранять сытость в течение длительного времени. Речь идет о продуктах, богатых белком, клетчаткой и полезными жирами. Они поддерживают метаболизм, поскольку медленно и стабильно усваиваются. При этом следует избегать продуктов, вызывающих обратный эффект, таких как белый хлеб, макароны и выпечка из белой муки.

Ранее диетолог раскрыла способ сбросить вес без ограничений в еде. Отмечается, что строгая диета может привести к ощущению голода и раздражению. Из-за этого человек срывается и снова начинает набирать вес. Желающим похудеть старший диетолог Национальной службы здравоохранения Великобритании Тамара Уилнер посоветовала не ограничивать себя в еде, а употреблять цельные продукты и блюда со сбалансированным содержанием белка и полезных жиров. Благодаря такому рациону, человек на долгое время обеспечит себя чувством насыщения.