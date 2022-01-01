В Новогоднем концерте из Вены неожиданно прозвучала газетная тема

Прошел Новогодний концерт Венского филармонического оркестра, которым в этом году дирижировал Даниэль Баренбойм. Концерт, превратившийся уже на протяжении десятилетий в популярнейшую музыкально-телевизионную продукцию и ставший одним из признанных новогодних ритуалов, транслировался на 92 страны, включая Россию, где его увидели и услышали зрители телеканала "Россия-К". А всего глобальная аудитория этого концерта, проходящего в Золотом зале Венского общества друзей музыки, известного как "Музикферайн" (Musikverein), составила в этом году около 50 миллионов человек.

Программа Новогоднего концерта, всегда состоящая из вальсов, полек, галопов и маршей семьи Штраус и некоторых их современников, тщательно составляется руководством оркестра совместно с приглашенным дирижером так, чтобы она включала как хорошо известные и любимые публикой мелодии, так и специальные "фишки".

Один из "ветеранов" новогодних концертов, звучавший уже на первом таком концерте 31 декабря 1939 года и с тех пор, как свидетельствует архив Музикферайна, шесть раз украшавший программу Новогоднего концерта, - вальс Иоганна Штрауса - сына "Утренние газеты" Op. 279. Интересна история его возникновения. Объединение журналистов и писателей "Конкордия" (оно, кстати, существует до сих пор) организовывало свой бал 12 января 1864 года, и бальный комитет пригласил Штрауса не только сыграть со своим оркестром на этом балу, но и написать для него одно новое заказное произведение. Одновременно был заказан вальс и находившемуся тогда в Вене Жаку Оффенбаху. Французский композитор на бал не пришел, а Штраус исправно продирижировал двумя вальсами - своим и своего конкурента. Бальный комитет в итоге присвоил вальсу Штрауса название "Утренние газеты", а вальсу Оффенбаха - "Вечерние газеты". И хотя в начале оба вальса были с энтузиазмом восприняты публикой, "Вечерние газеты" Оффенбаха были впоследствии почти забыты, а "Утренние газеты" Штрауса победили и остались в репертуаре как венских балов, так и концертов.

Послушайте "Утренние газеты" в записи Новогоднего концерта 2001 под управлением Николауса Арноркура и сравните с "Вечерними газетами" Оффенбаха (Академический оркестровый союз Вены, дирижер Карл Этти).

А в программе Новогоднего концерта 2022 года газетная тема этим не ограничилась. Блестяще были исполнены быстрая полька Эдуарда Штрауса "Мелкая хроника" и галоп "Частные объявления" Йозефа Хелльмесбергера-младшего. Видимо, балы и газеты были неразделимы в конце XIX века: и там, и там бился пульс общества.

Настоящей жемчужиной программы стал большой вальс Nachtsschwärmer Карла Михаэля Цирера, который ведущий телеканала "Россия-К" перевел как "Полуночники", но можно перевести и как "Ночные мечтатели". В этом произведении разворачивается целая панорама романтической ночи, начинающейся с трубы, играющей отбой где-то в казарме, и завершающейся утренним церковным колоколом, а по ходу произведения музыканты оркестра смоги продемонстрировать и свою хоровую практику, и навыки художественного свиста.

Артисты Венского филармонического - или "филармоникеры", как называют их в Вене - показали и свое ансамблевое мастерство. В антракте концерта мы увидели специально снятый фильм режиссера Георга Рихи, посвященный объектам всемирного наследия ЮНЕСКО, находящимся в Австрии. В каждом новом месте - будь то долина Вахау, курортный Баден, крепость Зальцбург или озеро Нойзидлерзее - мы слышали безупречную игру в разных жанрах ансамблей "филармоникеров", наложенные на исключительно красивые пейзажи. Настолько красивые, что не совсем понятно, зачем их еще так дополнительно "ретушировать" электронным образом. Но, видимо, таковы законы жанра главной телевизионной витрины Австрии в мире, каковой стал, благодаря трансляции на десятки стран, Новогодний концерт, включавший в своей телевизионной версии и балетный номер (вальс Иоганна Штрауса - сына "1001 ночь") и польку "Нимфы", под которую виртуозно "танцуют" белые кони липицианской породы из бывшей придворной венской Испанской школы верховой езды.

Маэстро Баренбойму, как показалось, все же ближе произведения более крупной формы. Блестяще исполненная в начале второго отделения увертюра к оперетте Штрауса "Летучая мышь" положила начало новому настроению и другой энергии, которую ощутили, как казалось, и музыканты на сцене, и слушатели в зале - их было, по введенным на днях ограничениям, не более 1000 человек с двумя прививками, свежими ПЦР-тестами и в масках класса FFP2. Поэтому балкон и галерея Золотого зала были пусты - обладателям билетов на эти места обещана бронь на следующий концерт.

Именно теме пандемии и ее влиянию на общество было посвящено и прочувствованное слово маэстро Баренбойма, обращенное к публике после традиционного поздравления с Новым годом на первых тактах вальса "На прекрасном голубом Дунае". Баренбойм, которому в наступившем году исполняется 80 лет, назвал пандемию "человеческой катастрофой, которая пытается удалить нас всех друг от друга" и призвал ориентироваться на единодушие и взаимную выручку музыкантов Венского филармонического оркестра.

"Я думаю, мы все должны взять пример с этого прекрасного, уникального сообщества не просто выдающихся музыкантов - это мы все знаем - но и в том, как они сообща справляются с этим ужасным вирусом, - сказал Баренбойм по-английски, обращаясь к многомиллионной аудитории концерта, - Для меня было огромным вдохновением быть сегодня здесь и играть эту программу для всех вас во всем мире. Возьмем же этот пример человечности и принесем в нашу повседневную жизнь".

Среди публики в убранном тысячами цветов зале присутствовали сидевшие рядом действующий федеральный президент Австрии Александр ван дер Беллен и бывший президент страны Хайнц Фишер.

Также 1 января по традиции было объявлено, что Новогодним концертом 2023 года будет дирижировать известный австрийский маэстро Франц Вельзер-Мёст. Так же, как и Баренбойму, эта честь будет оказана ему в третий раз.