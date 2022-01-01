В России вступил в силу закон о "приземлении" иностранных компаний

Иностранные IT-компании, сайты которых в сутки посещает больше полумиллиона человек, теперь должны создавать свои представительства в России. Об этом говорится в Законе "О деятельности иностранных лиц в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" на территории Российской Федерации", который вступает в силу 1 января 2022 года.

К ним относятся Google, Meta, Apple, TikTok, Telegram, Zoom, Twich, Twitter, Viber, Discord и другие.

Кроме того, закон затронет провайдеров хостинга, операторов рекламы и других распространителей информации в интернете.

Если требования будут нарушены, то доступ к провайдеру могут ограничить или заблокировать.