В Совфеде призвали IT-компании не тянуть с "приземлением"

Глава комиссии Совета Федерации по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков предупредил, чем грозит IT-компаниям затягивание с открытием своих представительств в России.

Соответствующий документ, который получил неофициальное название "закон о приземлении", вступил в силу с 1 января: он обязывает крупные зарубежные IT-компании открывать филиалы или представительства на территории РФ.

Неисполнение нового закона повлечет реальные меры воздействия, заявил Алексей Пушков, которого цитирует ТАСС. По его словам, пока информации о подчинении новым нормам нет: парламентарий считает, что участники рынка выжидают.

"Мы готовы дать этим компаниям определенный срок, например 2-3 месяца, на выполнение требований закона, - пояснил Пушков. - Но они должны понимать, что длительное затягивание процесса регистрации повлечет за собой неизбежные меры воздействия".

Среди возможных мер он назвал запрет на размещение рекламы на IT-платформах и блокировку денежных переводов в их пользу.

"Иностранные IT-компании должны понять, что требования закона не носят декларативный характер", - подчеркнул сенатор. О решительности российских властей, по его словам, свидетельствуют назначенные недавно оборотные штрафы в отношении Google (7,22 млрд рублей) и Facebook (1,99 млрд рублей).

Отметим, что новый закон касается ресурсов, суточная аудитория которых превышает 500 тыс. российских пользователей. Среди них Google, Apple, Twitter, TikTok, Telegram и другие.

В профильном комитете Госдумы ранее не исключили, что в будущем список компаний, подпадающих под действие закона, будет расширен.