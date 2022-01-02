Автодилеры назвали лучшее время для покупки автомобиля в 2022 году

Дефицит новых легковых автомобилей сохранится и в 2022 году, поэтому цены будут расти, считают представители авторынка. Но можно выбрать период для покупки автомобиля до заметного всплеска цен.

"Предположительно в первой половине года стоимость в отрасли может вырасти в диапазоне 3-5% - говорит заместитель генерального директора по продажам новых автомобилей АГ "Авилон" Алексей Стариков.

При этом традиционных январских распродаж ожидать не стоит, скидочные программы сокращены, добавляет он.

"Наибольший рост цен мы увидим во втором квартале", - предупреждает генеральный директор ГК АВТОDOM Андрей Ольховский. Сохраняются потенциальные угрозы, которые создают предпосылки для системного повышения цен производителями.

"Скорее всего, часть автопроизводителей будут поднимать цены еще выше, пока их уровень не начнет останавливать спрос. Предела никто пока не знает", - добавляет он.

Ситуация с нехваткой автомобилей сохранится. По мнению Ольховского, видна еще большая разбалансировка в авторетейле, начиная с производства комплектующих и заканчивая передачей автомобилей клиентам.

"Скорее всего, в начале 2022 года при сохранении текущего спроса, но с учетом сокращения выпуска новых авто, производители будут стремиться компенсировать недостаточное количество проданных машин", - говорит генеральный директор сети автосалонов Fresh Auto Денис Мигаль. То есть цены будут расти.

На смену нехватки электронных чипов и полупроводников, по мнению участников авторынка, придут сбои в производства магния и алюминия. Нехватка этих металлов станет главной угрозой для стабильности производства автомобилей в 2022 году. Так что стабилизации цен на автомобили можно ожидать только в 2023 году. Традиционно подержанные автомобили подорожают вслед за новыми.

Повышенным спросом в 2022 году будут пользоваться те модели новых и поддержанных автомобилей, которые были в топе продаж и в 2021 году. В массовом сегменте это Lada Vesta и Lada Granta, Kia Rio, Hyundai Solaris, кроссоверы Hyundai Creta и Renault Duster, перечисляет Мигаль.

На вторичном рынке это Lada Priora, Lada 2114 Samara, Lada Granta, Lada Kalina и Ford Focus. В премиальном сегменте спросом будут пользоваться новые модели Mercedes-Benz, BMW, Lexus, Audi и Volvo, а также подержанные BMW, Mercedes-Benz, Lexus, Audi.