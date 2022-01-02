АвтоВАЗ поднял цены на Lada. Некоторые Vesta подорожали на 82 тысячи

1 января каждого года автопроизводители переписывают прайс-листы на свои модели. Первый день 2022-го не стал исключением. Но АвтоВАЗ выделился на фоне остальных новой моделью продаж - с фиксированными по составу для конкретной модели наборами аксессуаров и автомобилиста.

По данным сайта "Лада.онлайн", Lada Granta в кузовах типа седан, хэтчбек, универсал и лифтбек подорожали на 11-47 тысяч рублей. Стоимость этих авто соответственно: от 595 800 рублей, 620 900 рублей, 624 900 рублей, 649 500 рублей.

Версия Granta Drive Active - на 21 тысяч рублей (новая цена - от 796 900 рублей), а вседорожный универсал Granta Cross - на 17-25 тысяч (от 725 900 рублей). В эту сумму включены наборы автомобилиста и комплект аксессуаров, состав которого зависит от комплектации.

Если отказаться от них, то цена на автомобиль уменьшиться на сумму этих допопций. Так, стоимость набора автомобилиста для Lada Granta составляет 2400 рублей, допоборудования (ковры, амортизаторы капота, дефлекторы дверей, капота, лобового стекла, защитная сетка радиатора) - 18-21 тысяча рублей.

Цены на Lada Largus, который теперь стоит от 829 900 рублей) выросли на 17-27 тысяч рублей (набор автомобилиста - 2400 рублей, аксессуары - 22 000 рублей), Lada Xray (от 826 900 рублей) - на 19-24 тысячи (набор автомобилиста - 2400 рублей, аксессуары - 20 000 рублей), Xray Cross (от 922 900 рублей) - на 24-54 тысячи рублей (набор автомобилиста - 2400 рублей, аксессуары - 20 000 рублей).

Больше всего подорожала Lada Vesta Sport - плюс 82 тысячи рублей (от 1 338 900 рублей), остальные представители семейства - на 27-57 тысяч рублей (от 862 900 рублей - седан, от 954 900 - универсал Vesta SW). На набор автомобилиста приходится всё те же 2400 рублей, на аксессуары - 25-30 тысяч рублей.

Стоимость трёхдверного внедорожника Lada Niva Legend выросла на 13-38 тысяч рублей (от 710 900 рублей), пятидверной версии, которая будет в ближайшее время снята с производства, - на 33-38 тысяч (от 793 900 рублей), Niva Bronto - на 22 тысячи рублей (от 961 900 рублей). В этом случае набор аксессуаров самый дешёвый - 8000 рублей, набор автомобилиста - 2400 рублей.

Niva Travel с 1 января 2022 года подорожала на 21-25 тысячу рублей: 2400 рублей - стоимость набора автомобилиста, 18 000 рублей - комплект аксессуаров. Цены на внедорожник стартуют от 879 900 рублей.