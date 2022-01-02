Через какое время можно сесть за руль после застолья

Любые празднества, особенно новогодние, редко обходятся без горячительных напитков. Когда можно садиться за руль без риска нарушить статью 12.8 КоАП РФ, какие меры предпринять, чтобы можно было легально сделать это как можно раньше? "РГ" разобралась в тонкостях вопроса.

Что такое опьянение с точки зрения закона

Согласно упомянутой статье 12.8 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, водитель будет признан нетрезвым, если в его организме будет обнаружен этиловый спирт в концентрации, превышающей 0,16 миллиграмма на один литр выдыхаемого воздуха, или абсолютный этиловый спирт в концентрации 0,3 и более грамма на один литр крови".

Правила застолья

Для того, чтобы ускорить процесс выведения из организма алкоголя, следует соблюдать несколько простых правил застолья.

Прежде всего, советуют медицинские эксперты, до вечеринки старайтесь провести активный день с приемлемой физической нагрузкой и плотно поесть. Имеет смысл также "предложить тост" за пару часов до начала праздника. В этом случае особые ферменты, участвующие в процессе расщепления этанола, активируются, и уже за праздничным столом расщепление алкоголя начнется сразу же, а токсическое воздействие будет слабее.

Также за несколько часов до застолья пейте в большом количестве чистую воду. Она разбавит алкоголь, тем самым снизив его градус. Во время трапезы также следует пить много воды. Такая простая метода уже сама по себе уменьшит концентрацию этилового спирта в крови. Последний будет опять-таки значительно быстрее выводиться из организма.

Превентивные меры

В то же время, чтобы превентивно снизить концентрацию этилового спирта в организме, перед праздником абсорбенты типа полисорба, энтеросгеля или активированного угля (1 таблетка на 10 кг веса с большим количеством воды). Также можно использовать во время и сразу после застолья дополнительные ферменты, чтобы способствовать работе желудка - например, препараты "Мезим", "Панкреатин" и "Пензитал" (требуется консультация со специалистом).

Чего делать не стоит

Если закусывать алкоголь жирной пищей, чтобы снизить опьянение, это позволит дольше не пьянеть, но никак не сократит время выведения токсинов из организма.

Все как раз наоборот - жирное затрудняет расщепление этилового спирта, забирая на себя необходимые ферменты. Таким образом, не налегайте на салаты Оливье, холодцы и свинину с жареным картофелем. Отдайте предпочтение свежим овощам и фруктам, постному мясу и нежирным сырам.

Обозначим еще один важный момент - если вам необходимо максимально быстро сесть за руль после новогодних празднеств, не стоит сочетать употребление алкоголя с курением. Никотин, как известно, замедляет процесс расщепления этилового спирта в организме. Также не следует совмещать с алкоголем шоколад, кофе, жареное мясо, десерты и острые закуски.

Медикаменты и снадобья

Теперь обозначим список продуктов, которые ускоряют выведение алкоголя из организма. Это прежде всего крепкий чай. В нем содержится кофеин, который нейтрализует химические реакции, вызванные переизбытком алкоголя в крови, а также антиоксиданты, помогающие быстрее восстановиться. Цитрусовые, кислые ягоды и зеленые яблоки - еще один инструмент борьбы с опьянением. Эти фрукты облегчат работу печени и помогут восстановить работу пищеварительной системы.

Что касается более экзотических продуктов и пищевых добавок, доказано, что для облегчения посталкогольного состояния отлично подходит красный женьшень (снижает уровень алкоголя в крови), имбирь (особенно в сочетании с коричневым сахаром и экстрактом мандарина), а также масло бурачника и экстракт элеутерококка.

Ускорить выведение алкоголя из организма помогут также жидкости и натуральные средства с мочегонным эффектом: дыня, клубника, арбуз, травы и сборы (ромашка, шиповник, чабрец, календула, липа, зверобой, семена льна, шалфей, душица).

Перед тем как отправиться спать, эксперты рекомендуют выпить аспирин (требуется консультация со специалистом). Диетологи уточняют, что речь идет именно об этом лекарстве, а не о парацетамоле, так как последний как раз несовместим с алкоголем. Хорошо делают свое дело также Алка-Зельтцер (состоит из аспирина, пищевой соды и лимонной кислоты), Медихронал, Зорекс и им подобные.(требуется консультация со специалистом). Эти препараты можно принять как перед сном, так и на утро.

Другие меры самопомощи

Порой достаточно хорошо отдохнуть и поспать, чтобы дать организму время и силы для возвращения к нормальному функционированию.

Помните также, что кислород - инициатор обменных процессов в теле. Даже короткая прогулка на свежем воздухе помогает быстрее вывести продукты распада из крови через дыхание. Если нет возможности погулять, как минимум откройте на ночь окна и хорошо проветрите помещение.

На утро, чтобы быстрее вывести алкоголь из организма, полезно принять контрастный душ. Сауна и баня также эффективны, поскольку ускоряют выведение токсинов из организма. Однако такие процедуры не подойдут людям с ослабленным организмом и в частности тем, кто не уверен в здоровье своей сердечно-сосудистой системы. В этом случае рекомендуется как минимум умыться холодной водой. Это приведет кожу в тонус и ускорит процесс вывода алкогольных частиц через поры.

Когда можно за руль

Ну и, наконец, ключевой вопрос - когда же после праздников, подобных Новому году, можно садиться за руль? На переработку алкоголя и очищение тканей от него уходит в зависимости от ряда факторов от 8 до 12 часов.

Тем не менее - говорят эксперты - чтобы езда была совершенно безопасной, после употребления алкоголя должно пройти не менее суток. Ведь даже если этилового спирта уже нет, симптомы похмелья могут спровоцировать крайне неприятные ситуации на дороге и как минимум серьезно ослабить концентрацию вашего внимания. В любом случае, прежде чем сесть за руль после новогодних празднеств, рекомендуем проверить уровень алкоголя алкотестером, который лучше всего приобрести в аптеке, где продается качественная и сертифицированная продукция.