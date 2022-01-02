Эксперт рассказал, что будет с ценами на бензин в начале 2022 года

Рост цен на автомобильное топливо в России хоть и оказался в несколько раз ниже, чем в Европе и США, но стал самым значительным с 2018 года. С конца декабря 2020 года к концу декабря 2021 года стоимость бензина на АЗС в среднем выросла на 8,8%, а на дизель - на 10,5%.

Момент перехода одного года в другой - всегда скачок цен на автомобильное топливо. С начала года увеличиваются акцизы на бензин и дизель (в этом году на 6,8% и 4%, соответственно), а также часто меняются налоговые условия. Кроме этого, весь прошлый год нефтеперерабатывающие заводы (НПЗ) и АЗС жаловались на рост затрат и низкую рентабельность производства и продаж топлива в рознице.

Все эти проблемы были известны, поэтому в правительстве решили скорректировать параметры демпфирующего механизма на 2022 год. Он работает на оптовом рынке, компенсирует нефтяникам часть недополученной прибыли при высоких ценах на автомобильное топливо в Европе, когда они отказываются от экспорта и поставляют бензин и дизель на внутренний рынок. Рассчитываются выплаты при превышении индикативной (базовой) цены, которая устанавливается государством. Планировалось, что она будет повышена с 2022 года на 5%, что уменьшило бы размер компенсации нефтяникам. Но в итоге ее рост составит только 3%. Также будет повышен размер компенсации. В 2021 году НПЗ выплачивалось 68% от разницы между экспортной ценой (нетбэк) и индикативной ценой на бензин в демпфере, в 2022 году - 83%.

По мнению руководителя проектов ИГ "Петромаркет" Анны Лишневецкой, эти меры позволят снизить оптовые цены на автомобильное топливо и удержать от роста розничные. Если сохранятся существующие макроэкономические условия (цены на нефть и курс рубля), то демпфирующая надбавка за поставку 1 тонны бензина АИ-92 для российских производителей составит порядка 16 750 руб. (+2 500 рублей за тонну к текущей декабрьской оценке), пояснила эксперт. В результате, средняя оптовая цена на АИ-92 в январе, по прогнозам "Петромаркет", может опуститься почти на 4% относительно 27 декабря до 47 800 рублей за тонну.

Что касается розничных цен, то с точки зрения Лишневецкой, цена на АИ-92 на АЗС в январе наступающего года вряд ли сможет прибавить более 0,3% (около 15 копеек - "РГ"). Причем, даже с учетом этого незначительного роста, маржа торговли АЗС вырастет до 3,1 рубля за литр, что на 1 рубль выше сегодняшнего уровня.