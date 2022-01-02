"Газпром" в 2021 году добыл рекордный за последние 13 лет объем газа

"Газпром" в 2021 году добыл 514,8 млрд кубометров газа, что на 62,2 млрд кубометров больше, чем годом ранее. Об этом говорится в официальном Telegram-канале холдинга.

Отмечается, что этот показатель стал рекордным для компании за последние 13 лет.

Кроме того, в минувшем году "Газпром" поставил зарубежным потребителям 185,1 млрд кубометров топлива. Это на 5,8 млрд кубометров больше, чем в 2020 году.

"Прирост добычи "Газпрома" покрыл львиную долю роста мирового потребления газа в 2021 году", - подчеркнул глава компании Алексей Миллер.

В связи с выдающимися результатами, в 2021 году в холдинге ожидают максимальный за всю историю "Газпрома" финансовый результат и рекордные дивиденды, заявил он.

Ранее "Газпром" анонсировал строительство в Петербурге новой башни-гиганта высотой 555 метров. В корпорации считают, что с появлением третьего небоскреба на побережье Финского залива появится гармоничный архитектурный ансамбль.