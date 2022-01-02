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02.01.2022 12:58
Рубрика: Культура

Мишустин поздравил Григоровича с 95-летием

Текст: Галина Мисливская

Премьер-министр России Михаил Мишустин направил поздравительную телеграмму хореографу, народному артисту СССР Юрию Григоровичу, который 2 января отмечает 95-летие.

"Великий балетмейстер и хореограф, легенда знаменитого Большого театра, Вы вписали множество ярких страниц в историю мирового балетного искусства, создали новую хореографическую эстетику", - говорится в послании главы правительства.

"Уже многие десятилетия Ваши музыкальные спектакли покоряют сердца людей. В каждом - Ваше мастерство, искренность и душа", - отметил Михаил Мишустин и выразил благодарность Юрию Григоровичу за служение искусству и воспитание талантливых учеников. Он также пожелал легенде отечественного балета здоровья и благополучия.

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