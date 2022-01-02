Портреты Бандеры и флаги белорусской оппозиции - в одном строю

Толпа привычно вскидывала руки в неонацистских приветствиях, несла горящие факелы, вызывающие явные ассоциации с атмосферой Третьего рейха. Завершилось шествие у здания президентской администрации, где участники потребовали присвоить звание героя Украины 99-летнему "сотнику Украинской повстанческой армии" (организация признана экстремистской и запрещена в РФ - прим.ред.), созданной в 1942 году с подачи Бандеры.

Фото: www.dialog.ua

При этом мало кто ожидал увидеть рядом с его портретами и с символикой "Правого сектора" (современной ультраправой группировки, также запрещенной в РФ) соответственным образом настроенных белорусов - потомков тех, чьи деревни в годы Великой Отечественной войны сжигали гитлеровцы и их пособники. Напомним, бело-красно-белое полотнище, изначально - знамя белорусского национального движения в годы Гражданской войны, стало символом антиправительственных протестов в республике в конце 2020 года.

Фото: www.dialog.ua/

Одной из немногих стран, которая наряду с РФ осудила очередное шествие бандеровцев в Киеве, стал Израиль. Его посольство в Киеве сделало заявление о том, что подобные акции равносильны оправданию Холокоста.