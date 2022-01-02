Путин назвал Григоровича патриархом российской школы классического танца

Президент России Владимир Путин поздравил с 95-летним юбилеем знаменитого хореографа, народного артиста СССР Юрия Григоровича. Текст телеграммы опубликован на сайте Кремля.

"Выдающийся танцовщик и хореограф, подлинный патриарх отечественной школы классического танца, Вы по праву пользуетесь высоким, заслуженным признанием как в нашей стране, так и за ее пределами", - говорится в послании.

Владимир Путин отметил, что знаменитые спектакли Григоровича "сегодня украшают репертуары крупнейших российских и зарубежных театров", а его воспитанники "берегут и достойно продолжают творческие традиции своего учителя".

Глава государства также пожелал юбиляру здоровья, благополучия и поздравил его с наступившим Новым годом.