Число пострадавших в аварии под Рязанью выросло до 22

Число пострадавших в ДТП с междугородным автобусом в Рязанской области выросло до 22, сообщили в прокуратуре региона. Пять человек - в том числе водитель автобуса, - погибли.

Рязанский губернатор Николай Любимов выразил соболезнования семьям погибших и поручил оказать всю необходимую помощь пострадавшим - в первую очередь, обеспечить их кровом и горячим питанием. На место аварии, к селу Вослебово выехали первый зампред правительства региона, министр здравоохранения и глава ГУ МЧС.

Напомним, в 05.45 на 270 километре трассы Р-22 "Каспий" шедший из Москвы в Астрахань автобус Neoplan с 49 пассажирами врезался в опору железнодорожного моста. По предварительным данным, 47-летний водитель не справился с управлением на скользкой дороге. Он погиб.

Десять человек, в том числе трое детей, госпитализированы в больницу Скопина в состоянии средней степени тяжести, сообщил глава Астраханской области Игорь Бабушкин. Решается вопрос о переводе троих взрослых в реанимацию областной больницы Рязани и доставке тел погибших в Астрахань.

Возбуждено уголовное дело о нарушении правил дорожного движения. Рязанский главк МЧС и астраханский минздрав открыли горячие линии, их телефоны 8 (4912) 25-72-90, 8 (8512) 52-30-30, 8 (8512) 52-40-40, 8 800-222-98-70.