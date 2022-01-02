Главе СК России доложат результаты проверки по ДТП в Рязанской области

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил исполняющему обязанности руководителя следственного управления СК РФ по Рязанской области Д.В. Маликову доложить о комплексе проверочных мероприятий, проводимых по факту дорожно-транспортного происшествия с участием пассажирского автобуса. Это ДТП произошло 2 января в Рязанской области.

"По предварительным данным, на автомобильной трассе в Скопинском районе Рязанской области пассажирский автобус при движении допустил столкновение с опорной конструкцией моста. Данные о количестве и степени тяжести пострадавших уточняются", - сказано в сообщении СК России, размещенным на сайте ведомства.

Там заявили, что в настоящее время следователи проводят мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего. Ход и результаты проверки по указанию главы ведомства поставлены на контроль в центральном аппарате СК России.

Ранее по факту этого дорожно-транспортного происшествия возбудили уголовное дело по статье 264 УК РФ - за нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств.

Напомним, что эта крупная авария произошла в 05.45 утра рядом с селом Вослебово Скопинского района Рязанской области. Рейсовый автобус, направлявшийся из Москвы в Астрахань, совершил наезд на опору железнодорожного моста. Всего в автобусе находилось 56 пассажиров. По последним данным, в результате ДТП погибли пять человек. Еще 21 человек, включая двоих детей, получили травмы различной степени тяжести.