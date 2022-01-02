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02.01.2022 15:20
Рубрика: Происшествия

К месту аварии в Рязанской области выехал замначальника ГУОБДД МВД России

Текст: Юрий Гаврилов

По решению руководства Министерства внутренних дел РФ на место дорожно-транспортного происшествия в Рязанскую область выехал заместитель начальника Главного управления по обеспечению безопасности дорожного движения МВД России генерал-майор полиции Олег Евгеньевич Понарьин.

Фото: Госавтоинспекция Рязанской области
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В ведомстве сказали, что его командировали в регион для оказания помощи следственно-оперативной группе по установлению причин и обстоятельств произошедшего.

Кроме того, в Госавтоинспекции призвали граждан, которые собираются отправиться в междугороднюю поездку на автобусе, серьезнее подходить к выбору перевозчика. И при этом руководствоваться не только экономической составляющей и вопросам удобства, а ставя на первое место вопросы личной безопасности.

В ГИБДД советуют прежде всего обращать внимание на внешнее состояние автобуса. Интересуйтесь также наличием и исправностью в нем ремней безопасности, поведением и состоянием водителя и наличием у него сменщика (если он положен в рейсе. А в случае любых несоответствий, жалуйтесь по телефонам автотранспортного предприятия, которые должны располагаться на кабине водителя. Если предприятие не реагирует на жалобы, то нужно обратиться в Ространснадзор. На официальном сайте ведомства предусмотрен специальный сервис - сообщения граждан о замеченных недостатках в работе пассажирского транспорта.

В случае заказных перевозок следует обратить внимание на наличие договора фрахтования.

Госавтоинспекция также настоятельно рекомендует всем водителям при любых признаках утомления и болезненного состояния незамедлительно прекращать движение и возобновить его только после отдыха.

В регионах Происшествия ЧП ДТП Филиалы РГ Центральная Россия ЦФО Рязанская область

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