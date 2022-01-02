Появилось видео с места крупного ДТП под Рязанью

Рязанская полиция опубликовала видео с места аварии междугородного автобуса на трассе "Каспий". По последним данным, в ДТП погибло пять человек, еще 21 получил травмы.

Авария произошла в 5:45 в Скопинском районе у села Вослебово. Ехавший из Москвы в Астрахань автобус Neoplan с 49 пассажирами на полном ходу врезался в опору железнодорожного моста.

По предварительным данным, причиной аварии стала ошибка водителя: тяжелый автобус потерял управление на скользкой трассе. Пять человек из Neoplan - в том числе его 47-летний водитель, - погибли на месте столкновения. Еще 21 доставлен в больницу. Среди пострадавших двое детей.

Возбуждено уголовное дело о нарушении правил дорожного движения. МЧС открыло горячую линию для родственников пострадавших, ее номер +7(4912) 25-72-90.