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02.01.2022 07:44
Рубрика: Власть

В Петербурге в магазинах и кафе начали требовать QR-коды

Текст: Вера Черенева (Санкт-Петербург)

В Петербурге со 2 января в общепите и непродовольственной рознице начало действовать требование о предъявлении посетителями антиковидных документов.

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Стоит отметить, что такие меры введены уже во многих регионах России. В Петербурге же введение кодов в кафе и магазинах переносилось дважды. Изначально планировалось, что документы начнут требовать с 3 декабря, потом Смольный объявил новую дату - 27 декабря, но и она оказалась не окончательной, в итоге остановились на 2 января.

О том, что решение вступает в силу, накануне напомнил штаб по противодействию распространения коронавируса.

Итак, QR-коды о вакцинации или перенесенном заболевании, а также медотводы, подтвержденные свежим отрицательным ПЦР-тестом теперь нужно предъявлять в кафе и ресторанах. Исключений два: производственные столовые и кафе на вокзалах и в аэропорту.

В непродовольственной рознице коды нужно предъявлять во всех магазинах, кроме продуктовых, аптек, АЗС, а также точек без торгового зала, то есть, киосков.

Стоит отметить, что накануне, 1 января, в значительном количестве непродовольственных магазинов и торговых центров был выходной и объявлений для посетителей, регламентирующих маршрутизацию, не появилось. В частности, пока неизвестно, как будут проверять коды в петербургских ТЦ: на входе в сами комплексы, при посещении конкретных магазинов или же будут созданы "зеленые коридоры" для прохода в аптеки, супермаркеты и пункты вакцинации. Конкретные рекомендации для торговых комплексов на этот счет пока не прозвучали.

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