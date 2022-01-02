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02.01.2022 20:40
Рубрика: Происшествия

Попавших в ДТП под Рязанью пассажиров отвезут в Астрахань резервным автобусом

Текст: Роман Мерзляков

Пассажиров, не получивших повреждений в ДТП под Рязанью, доставят в пункт назначения на резервном автобусе, сообщает ТАСС.

К месту аварии в Рязанской области выехал замначальника ГУОБДД МВД России

Дополнительный транспорт предоставил перевозчик, отвечающий за рейс "Москва-Астрахань". Автобус прибыл из Тамбова. За телами пяти погибших вышла машина из Астраханской области.

В пункте временного размещения находилось 22 человека, двое из них почти сразу уехали своим ходом. Еще одна женщина останется в Рязанской области, поскольку у нее погиб муж. Ей предоставлена гостиница. Таким образом, в Астрахань отправились 19 человек.

Напомним, что в воскресенье в 05.45 на трассе "Каспий" возле села Вослебово автобус "Неоплан" врезался в опору железнодорожного моста. Всего в салоне находились 49 человек. Травмы различной степени тяжести получили 22 человека, среди них двое детей. В связи с аварией возбудили уголовное дело.

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