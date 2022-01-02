Постановление правительства Санкт-Петербурга от 29 декабря 2021 года № 1141 "О внесении изменения в постановление Правительства Санкт-Петербурга от 14.09.2021 № 665"

Правительство Санкт-Петербурга постановляет:

1. Внести изменение в постановление Правительства Санкт-Петербурга от 14.09.2021 № 665 "Об установлении величины прожиточного минимума на душу населения и по основным социально-демографическим группам населения в Санкт-Петербурге па 2022 год", изложив пункт 1 постановления в следующей редакции:

"1. Установить величину прожиточного минимума в Санкт-Петербурге на 2022 год:

на душу населения - 13 160 руб. 20 коп.;

для трудоспособного населения - 14 344 руб. 60 коп.;

для пенсионеров - 11 317 руб. 80 коп.;

для детей - 12 765 руб. 40 коп.".

2. Контроль за выполнением постановления возложить на вице-губернатора Санкт-Петербурга Эргашева О.Н.

Губернатор Санкт-Петербурга А.Д.Беглов







