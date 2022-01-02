Во флорентийской галерее Уффици открылся музей русских икон

В постоянной экспозиции Уффици, на первом этаже Палаццо Питти, впервые представлена уникальная историческая коллекция из 78 русских икон, которая сформировалась в течение XVIII и XIX веков. Ее собирали во Флоренции представители династии Медичи, а также Лотарингской династии.

Речь идет о старейшей коллекции русских икон в мире за пределами России, которую сегодня открыл директор Уффици Айке Шмидт.

"Это большой шаг к открытию для публики всех расписанных фресками залов на первом этаже Палаццо Питти", - подчеркнул Шмидт, который в своем недавнем интервью "РГ" напомнил, что Федор Достоевский жил в двух шагах от Палаццо Питти и "почти каждый день посещал галерею".

По словам Посла России в Италии Сергея Разова, постоянная экспозиция русских икон в Палаццо Питти является важнейшим событием для "интенсивного диалога в области культуры" между Россией и Италией.