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Вокалистка группы The Party Тиффини Хейл умерла в 46 лет

Новости
    02.01.2022, 18:19
Текст:   Олег Усков

В возрасте 46 лет скончалась американская актриса и певица Тиффини Талия Хейл, одна из первых артисток The All New Mickey Mouse Club и часть созданной Disney поп-группы The Party. Об этом сообщает Deadline со ссылкой на подтверждение от коллег Хейл. Причиной стала остановка сердца. Отмечено, что свои последние дни женщина провела в коме.

Тиффини дебютировала в фильме "Новый клуб Микки Мауса" в 1989-м и оставалась в проектах Disney Channel до 1991-го. Годом ранее Хейл влилась в продюсерский поп-проект The Party, ставший первой группой, подписанной молодым на тот момент лэйблом Hollywood Records. Группа выпустила два студийных альбома и еще три - с ремиксами и лучшими хитами. Главное достижение - трек In My Dreams, кавер "тяжелой" группы Dokken, - песня поднялась до 34-го места "горячей сотни" Billboard.

В 1994-м Хейл вернулась в The All New Mickey Mouse Club - чтобы стать ведущей финального сезона шоу, в котором на тот момент уже отметились Бритни Спирс, Кристина Агилера, Райан Гослинг и Джастин Тимберлейк. 

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