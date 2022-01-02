Володин: За поощрение национализма на Украине надо вводить санкции

Украина все больше скатывается к государству, в основе которого лежит националистическая идеология. Такое мнение высказал председатель Госдумы Вячеслав Володин, комментируя митинг бандеровцев, прошедший накануне в Киеве. По его оценке, за поощрение национализма необходимо вводить санкции, ситуацию должны оценить в Европе.

Как ранее сообщалось, марш по случаю 113-й годовщины со дня рождения Бандеры прошел в Киеве в минувшую субботу. В нем, по данным полиции, приняли участие около 3,5 тысячи человек.

"На Украине забывают, что националистическая идеология не может быть направлена ПРОТИВ одних, но быть ЗА других. Она направлена против всего человечества", - подчеркнул Володин в своем Telegram-канале.

Также стало известно, что посольство Израиля на Украине осуждает проведение националистического марша в Киеве в честь лидера украинских националистов.

"Совершенно очевидно: именно по этой причине Израиль осудил шествие бандеровцев на Украине, потребовал проведения расследования антисемитских проявлений во время марша, - заявил Володин. - Подчеркнул, что прославление тех, кто поддерживал нацистскую идеологию, оскверняет память жертв холокоста".

Он назвал недопустимым, когда в XXI веке снова прославляют лидеров нацизма, которые "организовывали зверства, были пособниками фашистов, сжигали дотла деревни, убивали стариков, женщин, детей, младенцев".

"Украина скатывается к трагическому прошлому, против которого боролся не только Советский Союз, но и США и Англия", - констатировал председатель ГД.

В связи с этим он назвал чудовищным сам факт того, что в такой ситуации страны НАТО осуществляют поставки вооружений Киеву.

"Происходящее на Украине должно быть осуждено Европарламентом, ПАСЕ и ПА ОБСЕ, - уверен Володин. - За поощрение национализма необходимо спрашивать с ее руководства, вводить санкции, делать все, чтобы не допустить его возрождения в Европе".

Кроме того, парламентарий считает правильным призвать к ответу и тех, кто способствует такой политике или делает вид, что не замечает ее.

Со своей стороны в Госдуме планируют в ходе встреч с представителями парламентов европейских государств обсудить этот вопрос, предложив принять действенные меры в отношении стран, где процветает национализм.