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02.01.2022 15:01
Рубрика: В мире

"Защищает интересы страны": французам понравилось новогоднее обращение Путина

Текст: Марина Алешина

Читатели французской газеты Le Figaro на форуме активно обсуждают новогоднее обращение президента России Владимира Путина. Оно произвело на них впечатление.

Французы призвали Макрона заняться делами своей страны

Особенно французам понравились слова о "твердом и последовательном отстаивании национальных интересов, безопасности страны и граждан", передает РИА Новости.

"Лидер, неуклонно защищающий интересы своей страны... Во Франции об этом можно только мечтать", - пишет пользователь Dany vda.

"Путин восстановил разрушенную Россию, он разумно и сдержанно ведет себя в отношениях с другими странами, при этом непоколебимо защищая интересы своего государства", - солидарен с ним Omar Trecoul.

Читатели также надеются, что президент США Джо Байден всерьез отнесется к предупреждению Москвы об "адекватных военно-технических мерах" в ответ на активизацию НАТО в Европе.

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