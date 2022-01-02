"Защищает интересы страны": французам понравилось новогоднее обращение Путина

Читатели французской газеты Le Figaro на форуме активно обсуждают новогоднее обращение президента России Владимира Путина. Оно произвело на них впечатление.

Особенно французам понравились слова о "твердом и последовательном отстаивании национальных интересов, безопасности страны и граждан", передает РИА Новости.

"Лидер, неуклонно защищающий интересы своей страны... Во Франции об этом можно только мечтать", - пишет пользователь Dany vda.

"Путин восстановил разрушенную Россию, он разумно и сдержанно ведет себя в отношениях с другими странами, при этом непоколебимо защищая интересы своего государства", - солидарен с ним Omar Trecoul.

Читатели также надеются, что президент США Джо Байден всерьез отнесется к предупреждению Москвы об "адекватных военно-технических мерах" в ответ на активизацию НАТО в Европе.