Алексей Пушков не ожидает от Байдена жестких санкций против России

Президент США Джо Байден не пойдет на жесткие меры против России. Такое мнение высказал член Совета Федерации Алексей Пушков в своем Telegram-канале.

Ранее пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки сообщила, что президенты США и Украины Джо Байден и Владимир Зеленский накануне провели телефонный разговор, в ходе которого американский лидер заявил о готовности Вашингтона и союзников дать "решительный ответ", если Россия в дальнейшем вторгнется на Украину.

По оценке Пушкова, у США есть в распоряжении набор крайне жестких мер, которые могут привести, как предупредил Путин, к разрыву отношений между Россией и США.

При этом политик высказал мысль, что американский президент дальновиднее своей администрации. Ведь принятие "адских" санкций, отметил он, приведет к потере какого-либо влияния на Россию и полностью развяжет руки Кремлю на международной арене.

США, таким образом, лишатся политических и экономических рычагов давления на Россию. "Потенциал давления будет исчерпан, что усложнит экономическое и финансовое положение России, но даст ей полную свободу рук во внешней политике", - считает Пушков.

И после санкций США смогут угрожать только военными средствами.