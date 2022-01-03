Apple стала первой в мире компанией с капитализацией в 3 трлн долларов

В понедельник вечером акции американской компании Apple подорожали почти на 3% до 182,58 долларов за ценную бумагу. Об этом свидетельствуют данные торгов. Таким образом рыночная стоимость компании впервые в истории превысила отметку в 3 трлн долларов, передает РИА Новости.

Apple возглавила рейтинг самых дорогих брендов мира по версии Forbes двенадцать лет назад. В 2011 году эксперты оценивали бренд Apple в 153 млрд долларов. За предшествующий год он подорожал на 84%.

В октябре минувшего года ненадолго самой дорогой компанией в мире стала Microsoft. На тот момент капитализация Microsoft составляла около 2,46 трлн долларов. На этом фоне цена акций Apple - главного конкурента Microsoft - упала почти на 4% после публикации данных квартальной отчетности.