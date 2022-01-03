Экспресс-тесты для выявления пьяных водителей могут появиться у ГИБДД в этом году

Как уточнил собеседник агентства, точная дата будет известна позднее. Ранее в МВД сообщали, что вопрос о внедрении таких экспресс-тестов прорабатывается. Их использование позволит сэкономить время на проверку водителя, исключить субъективизм инспекторов ГАИ, предотвратить конфликтные ситуации.

Если же водитель откажется проходить моментальное тестирование, будет не согласен или появятся основания полагать, что тест ошибся, то гражданина направят на медицинское освидетельствование.

По данным руководства ГАИ, каждое двенадцатое ДТП происходит по вине пьяных водителей.