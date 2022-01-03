Гинцбург предупредил об опасности переохлаждения

Переохлаждение является стрессом для организма, из-за которого он становится более подверженным различным заболеваниям. Об этом ТАСС рассказал директор Центра имени Гамалеи Александр Гинцбург.

По его словам, здоровый организм самостоятельно борется с патогенами с помощью интерферонов и других защитных систем. Если же человек переохладился, функции иммунитета ослабевают.

"И поэтому та концентрация патогенов, которые в норме человек переносит незаметно, могут вызвать инфекционный процесс в виде простуды, насморка, гриппа, кашля и прочего", - объяснил Гинцбург.

Ранее кардиолог Лео Бокерия заявил, что движение, умение "по-доброму смотреть на мир" и здоровый образ жизни значительно увеличивают шансы человека дожить до ста лет.