Академик РАН Бокерия дал необычный совет переболевшим COVID-19

Пациентам, перенесшим коронавирус, надо читать вслух по 15 минут каждый час, рассказал в интервью РИА Новости президент Национального медицинского исследовательского центра сердечно-сосудистой хирургии имени Бакулева, академик РАН Лео Бокерия.

По его словам, этот метод способствует восстановлению дыхательной мускулатуры, в том числе межреберных мышц.

"Ничего более эффективного, чем читать вслух, в этой ситуации предложить невозможно. Можно даже описание холодильника читать, чтобы не так противно было", - сказал врач.

Ранее Бокерия заявил, что движение, умение "по-доброму смотреть на мир" и здоровый образ жизни значительно увеличивают шансы человека дожить до ста лет.