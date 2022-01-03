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03.01.2022 07:58
Рубрика: Общество

Академик РАН Лео Бокерия рассказал, как дожить до ста лет

Текст: Михаил Русин
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Об основных принципах, которых следует придерживаться, чтобы увеличить шанс дожить до ста лет, рассказал академик РАН Лео Бокерия.

Фото: Наталья Селиверстова/РИА Новости
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Как сообщает РИА Новости, по словам эксперта, человеку, прежде всего, следует больше двигаться. "Потому что движение - это жизнь", - подчеркнул Бокерия.

Значимым фактором он также считает умение "по-доброму смотреть на мир" и "ограждать себя от ненужных людей". Особенно важное значение имеет и "нацеленность на жизнь".

"Должна быть цель, понимаете, должно быть какое-то любимое занятие", - пояснил академик.

Лео Бокерия посоветовал вести здоровый образ жизни, порекомендовал правильно питаться и не употреблять алкоголь. По его словам, любое количество выпитого алкоголя негативно влияет на слизистую желудка, которая имеет связь с нервной деятельностью.

При проблемах со здоровьем следует обратиться за консультацией к специалисту.

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