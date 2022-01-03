Академик РАН Лео Бокерия рассказал, как дожить до ста лет

Об основных принципах, которых следует придерживаться, чтобы увеличить шанс дожить до ста лет, рассказал академик РАН Лео Бокерия.

Как сообщает РИА Новости, по словам эксперта, человеку, прежде всего, следует больше двигаться. "Потому что движение - это жизнь", - подчеркнул Бокерия.

Значимым фактором он также считает умение "по-доброму смотреть на мир" и "ограждать себя от ненужных людей". Особенно важное значение имеет и "нацеленность на жизнь".

"Должна быть цель, понимаете, должно быть какое-то любимое занятие", - пояснил академик.

Лео Бокерия посоветовал вести здоровый образ жизни, порекомендовал правильно питаться и не употреблять алкоголь. По его словам, любое количество выпитого алкоголя негативно влияет на слизистую желудка, которая имеет связь с нервной деятельностью.

При проблемах со здоровьем следует обратиться за консультацией к специалисту.