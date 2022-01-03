Глава Минприроды: Полезные ископаемые в России никогда не закончатся

Запасы полезных ископаемых в России никогда не закончатся, заявил в интервью "Известиям" глава Минприроды Александр Козлов.

"У нас одно из самых богатых государств с точки зрения полезных ископаемых, запасы не кончатся никогда", - сказал он, добавив, что основной вопрос заключается в рентабельности ресурсов и их "экономике".

Козлов отметил, что Россия находится на лидирующих позициях в мире по добычи нефти, газа, золота, серебра и меди.

По словам министра, наибольшим потенциалом в плане выявления новых месторождений обладают Дальний Восток, Сибирь и Арктика.

Ранее Александр Козлов назвал главные климатические риски для России. По его мнению, это лесные пожары, наводнения и жара.