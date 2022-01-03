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03.01.2022 11:03
Рубрика: Общество

Как в Кремле устраивали Рождественскую елку в эпоху борьбы с религией

Текст: Елена Новоселова
Последний раз в Российской империи Новый год встречали в 1917 году. В Гражданскую войну было не до праздников, однако известно, что традиция празднования Рождества и Нового года стала возрождаться еще при жизни Ленина.
Дед Мороз и Снегурочка на новогоднем балу. Фото: Георгий Угринович / РИА Новости Дед Мороз и Снегурочка на новогоднем балу. Фото: Георгий Угринович / РИА Новости
Дед Мороз и Снегурочка на новогоднем балу. Фото: Георгий Угринович / РИА Новости

"Если посмотреть ранние советские публикации, можно прочитать о наряженных елках. Встречаются воспоминания о том, как Ленин организовывал рождественские елки для детей из ближайших к Горкам Ленинским деревень. Про это писали и газеты, правда, с правкой "рождественская" на "новогоднюю". До 1925 года в Кремле на Соборной площади, как и в императорские времена, ставили общественную елку. И несмотря на изъятие церковных ценностей и декларируемую антирелигиозную составляющую идеологии, в это время еще сильной борьбы против елок не было, - рассказывает завкафедрой истории России ХХ-ХХI веков исторического факультета МГУ им. М.В. Ломоносова Сергей Девятов. Чего нельзя сказать о периоде с середины 20-х годов, когда Рождественская елка категорически не приветствуется, как "поповство".

Фото: Александр Астафьев/ ТАСС
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Впрочем, это все для народа. А в Кремле видные большевики для своих детей елки наряжали, но, так сказать, частным, домашним образом. "Кстати, Светлана Аллилуева в воспоминаниях рассказывает о Кремлевской елке в квартире Сталина в Кремле. Также наряжали пушистую красавицу и на даче Сталина в 20-е годы в Зубалово", - комментирует Девятов.

Елка в квартирах была своеобразным диссидентством до 28 декабря 1935 года. Никита Хрущев вспоминал в мемуарах, как в Москву перед Новым годом приехали руководители компартии Украины, Сталин велел показать им строившуюся Москву, прокатились с ветерком, посмотрели, после чего собрались у вождя за праздничным столом…Тот заявил, что советским детям нужен праздник, Новогодняя Елка. И 28 декабря в "Правде" появилась статья партийного бонзы Павла Постышева, где он обратился к комсомольцам с кличем сделать детям праздник с самодеятельностью, танцами, песнями. "Это был сигнал сверху. И следующий Новый 1937 год уже встречали с елками в домах культуры, на улицах. Строятся первые заводы советских игрушек, хотя страна была в очень сложном экономическом состоянии. Первое января объявляется праздничным днем, хотя и рабочим. К этому же времени относится и появление стараниями Анастаса Микояна "Советского шампанского". А в качестве навершия елки, вместо императорского орла или герба губернии, начинают использовать хорошо нам знакомый "шпиль" или "красную звезду". Последняя была страшным дефицитом", - рассказывает Девятов.

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