Лидеры ядерной пятерки заявили о недопустимости атомной войны

Новости

Коронавирус объявился в Антарктиде 17:07
Автобус с россиянами попал в ДТП в Беларуси, 41 человек пострадал 17:06
"Гадкого койота" могут закрыть на 90 суток 16:56
Умер автор музыки к "Улице Сезам" Стивен Лоуренс 16:41
Умер создатель фильмов The Beatles Денис О'Делл 16:33
Полиция Южной Кореи арестовала россиянина за убийство соотечественника 16:32
Face Pay заработает на всех станциях МЦК в 2022 году 15:06
В Берлине анонсировали встречу внешнеполитических советников РФ, ФРГ и Франции 14:41
Президент РАН: Пандемия войдет в режим сезонных эпидемий с 2022 года 14:35
Умер трехкратный чемпион ОИ в тройном прыжке Виктор Санеев 14:23
Израиль вновь откроет границы для туристов 14:18
В 2022 году МЧС начнет регистрировать маломерные суда в электронном виде 14:00
СМИ: Британским военным в Эстонии приказали имитировать бурную деятельность 13:25
Очки с оленьими рогами, шапку для бани и муравьиную ферму забывали пассажиры МЦД в минувшем году 13:15
В минобороны Южной Кореи создан военно-космический отдел 13:10
В Азербайджане задержали застрелившего троих сослуживцев пограничника 12:47
В Минске пройдет прямая трансляция "Драгоценностей" из Большого театра России 12:38
СМИ: Канцлер ФРГ намерен взять диалог с РФ под свой контроль 12:29
В начале года пройдут учения стратегических ядерных сил России 12:13
Названа причина смерти трехкратного призера ОИ по волейболу Хамутцких 12:06
В Подмосковье скончались несколько человек от отравления алкоголем 11:48
Террористы "ИГ" напали на военную колонну в Сирии, есть погибшие 11:05
Проблема должников-двойников будет окончательно решена в июне этого года 10:59
В Омске возбудили дело об отравлении детей парами хлора 10:42
Овечкин догнал Йокинена по числу матчей в НХЛ 10:32
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
...
16+
Каким нам запомнится 2021 год. История в фотографиях
Каким нам запомнится 2021 год. История в фотографиях
Самые интересные спортивные трансляции в новогодние праздники
Самые интересные спортивные трансляции в новогодние праздники
Новые законы 2022 года: 100 тысяч за рождение и оплата дороги в роддом
Новые законы 2022 года: 100 тысяч за рождение и оплата дороги в роддом
03.01.2022 16:33
Рубрика: Власть

Лидеры ядерной пятерки заявили о недопустимости атомной войны

Текст: Кира Латухина
Новый, 2022 год, лидеры пяти государств, обладающих ядерным оружием, начали с совместного заявления о предотвращении ядерной войны и недопущении гонки вооружений. Полный текст опубликован на сайте Кремля.
Фото: Министерство обороны РФ/ РИА Новости Фото: Министерство обороны РФ/ РИА Новости
Фото: Министерство обороны РФ/ РИА Новости

Россия, Китай, Великобритания, США и Франция "считают своей первоочередной ответственностью недопущение войны между государствами, обладающими ядерным оружием, и снижение стратегических рисков".

Песков: РФ представит США и НАТО свое видение безопасности в Европе

"В ядерной войне не может быть победителей и она никогда не должна быть развязана", - убеждены лидеры. Ядерные вооружения - пока они продолжают существовать - должны служить оборонительным целям, сдерживанию агрессии и предотвращению войны, и их распространение нужно предотвратить.

Лидеры подтвердили важность противодействия ядерным угрозам, сохранения и соблюдения соглашений и обязательств в сфере нераспространения, разоружения и контроля над вооружениями. "Мы сохраняем приверженность нашим обязательствам по Договору о нераспространении ядерного оружия", - говорится в заявлении. Включая обязательство вести переговоры о мерах по прекращению гонки ядерных вооружений в ближайшем будущем и ядерному разоружению, а также о Договоре о всеобщем и полном разоружении под строгим и эффективным международным контролем.

Страны "пятерки" намерены укреплять национальные меры по предотвращению несанкционированного или непреднамеренного применения ядерных вооружений, подчеркнув, что "наше ядерное оружие не нацелено друг на друга или на любое другое государство".

В заявлении прописано стремление работать со всеми странами для создания атмосферы безопасности, более благоприятной для прогресса в сфере разоружения. Цель - построение мира, свободного от ядерного оружия, без ущерба для чьей-либо безопасности. "Мы намерены и дальше заниматься поиском двусторонних и многосторонних дипломатических подходов, чтобы избегать военной конфронтации, укреплять стабильность и предсказуемость, повышать уровень взаимного понимания и доверия и предотвращать гонку вооружений, которая никому не принесет выгоды и станет угрозой для всех", - говорится в документе. Лидеры готовы вести конструктивный диалог на основе взаимного уважения и признания интересов и озабоченностей друг друга в области безопасности.

Власть Работа власти Внешняя политика Ядерная безопасность

Главное сегодня

Президент РАН: Пандемия войдет в режим сезонных эпидемий с 2022 года
Какие изменения ждут пенсионеров в 2022 году
Глава Минприроды: Полезные ископаемые в России никогда не закончатся
Экспресс-тесты для выявления пьяных водителей могут появиться у ГИБДД в этом году
Террористы "ИГ" напали на военную колонну в Сирии, есть погибшие
Пресс-конференция Владимира Путина. Главное
Любые соцвыплаты запретят списывать за долги