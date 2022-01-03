Мантуров рассказал о возможности производства иностранных вакцин в России

Российская промышленность готова наладить производство зарубежных вакцин в России в случае, если такая задача будет поставлена. Об этом заявил глава Минпромторга Денис Мантуров на встрече с журналистами.

"Решать это - все-таки прерогатива Минздрава, но, если будет стоять задача перед промышленностью, то реализовать мы это сможем точно, это вопрос целесообразности, социального и экономического смысла", - отметил министр.

Ранее Мантуров заявил, что в 2021 году в России было произведено более 300 миллионов комплектов полных доз вакцин от коронавируса. По словам министра, этот показатель полностью закрывает потребности населения в вакцинации.

Сейчас в России зарегистрированы шесть отечественных вакцин от коронавируса - "Спутник V", "Спутник Лайт" и "Спутник М" (разработчик - Центр им. Гамалеи), "ЭпиВакКорона" и "ЭпиВакКорона-Н" (разработчик - НИЦ "Вектор" Роспотребнадзора) и "Ковивак" (от ФНЦ им. Чумакова).