Назван необходимый продукт для легких и нормального холестерина

Ограничивая себя в употреблении жира, человек не дает клеткам своего организма нормально функционировать, что провоцирует витаминно-минеральный голод. Поэтому, кстати, небезопасно принимать "жиросжигающие препараты". Об этом рассказала врач-диетолог Светлана Фус.

"Так, жир, который мы употребляем с пищей, идет в первую очередь на синтез сурфактанта, чтобы обеспечить нам дыхание. Сурфактант это вещество, на 90 процентов состоящее из жира и на 10 процентов из белка⁣⁣. Вещество поддерживает альвеолы в расправленном состоянии, что важно для организма", - пишет врач в Instagram.

Кроме того, если в питании недостаточно жиров, нарушается синтез тестостерона у мужчин и эстрогенов у женщин, предупредила врач.

"В организме мужчин и женщин половые гормоны синтезируются из холестерина. Последний поступает с жирами животного происхождения и синтезируется в организме из них", - уточнила Фус.

Врач подчеркнула, что необходимые для организма жиры должны быть высокого качества из соответствующей пищи. Их количество определяется индивидуальными особенностями человека - его родом деятельности, физической активностью и так далее.

Ранее диетолог, доктор медицинских наук Алексей Ковальков также объяснил, что жиры крайне важны для организма зимой, особенно для органов дыхания. Жиры сгорают в легких, при этом процессе происходит выделение необходимого тепла, уточнил специалист.

Норма жиров - от 60 до 80 граммов в сутки. Половина из них должна быть растительного, а половина - животного происхождения, заключил доктор.