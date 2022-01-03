ОПЕК избрала представителя Кувейта своим новым генсеком

ОПЕК избрала кандидата от Кувейта новым генеральным секретарем. Это следует из официального пресс-релиза организации. Сообщается, что новый глав ОПЕК приступит к исполнению своих обязанностей с 1 августа.

"Конференция решила без голосования назначить господина Хайтама аль-Гаиса генеральным секретарем организации со вступлением в должность 1 августа 2022 года сроком на три года", - цитирует сообщение ОПЕК РИА Новости.

Аль-Гаис возглавлял делегацию Кувейта в ОПЕК последние четыре года. Его кандидатура была единственной в списке претендентов. Новый генсек сменит на этом посту нигерийца Мухаммеда Баркиндо, который был генеральным секретарем ОПЕК с 2016 года.

Ранее сообщалось, что рост добычи нефти отстает от планов ОПЕК+. К декабрю отставание производства от графика, по расчетам Международного энергетического агентства (МЭА), составило 650 тыс. баррелей в сутки. Среди стран, не наращивающих добычу до предельно возможного уровня, Россия и Саудовская Аравия - лидеры сделки.