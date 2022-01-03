Патриарх Кирилл провел отпевание своего брата протоиерея Николая Гундяева

Отпевание своего брата - протоиерея Николая Гундяева - совершил 2 января патриарх Московский и всея Руси Кирилл. Он попросил верующих молиться за усопшего.

- Хотел бы поблагодарить всех, кто участвовал в этом молитвенном поминовении, сказал добрые слова в адрес моего брата, любимого моего брата протоиерея Николая, и хотел бы попросить вас, чтобы молитва о нем не остановилась на сегодняшнем дне, - цитирует патриарха РИА Новости. - Включите ее, пожалуйста, и в ваши домашние, и в церковные молитвы, чтобы Господь в своих обителях упокоил верного своего и смиренного раба протоиерея Николая. Вечная ему память!

Напомним, что бывший почетным настоятелем Спасо-Преображенского собора Санкт-Петербурга протоиерей Николай Гундяев умер 30 декабря 2021 года. Ему был 81 год. Он ушел из жизни после тяжелой и продолжительной болезни.

Отца Николая похоронили на Никольском кладбище Свято-Троицкой Александро-Невской лавры, на одном из самых известных и красивых кладбищ города. Патриарх Кирилл совершил там заупокойную литию.