Плавленые сырки и конфеты увеличивают риск гипертонии

Хотя генетический фактор играет значимую роль в развитии гипертонии, это состояние во многом связано с рационом питания, пишет Eat This, Not That. Издание перечислило популярные продукты, которые следует ограничить, чтобы давление оставалось в норме. Среди них оказались конфеты и плавленые сырки.

Возглавляют список обработанные мясные продукты, такие как сосиски, бекон, колбасы и некоторые мясные деликатесы. Отмечается, что это связано с высоким содержанием натрия в составе таких продуктов. Авторы ссылаются на исследование, опубликованное в научном журнале PLoS One, которое показало, что у пациентов, получавших гемодиализ, употребление обработанного мяса было напрямую связано с повышением кровяного давления.

В результате другого исследования, в котором приняли участие 128 человек в возрасте от 65 до 80 лет, было обнаружено, что еще одним фактором, повышающим давление, может стать употребление продуктов с добавленным сахаром. То есть привычка есть конфеты напрямую влияет на риск развития гипертонии, цитирует сообщение ИноСМИ.

Тоже можно сказать о плавленых сырах. Ученые выяснили, что, хотя в целом употребление молочных продуктов не было связано с повышением риска развития гипертонии, регулярное употребление именно плавленых сыров из-за их высокой калорийности также увеличивает вероятность развития этого состояния. Как и употребление сливочного масла. Этот продукт влияет на повышение диастолического давления, так называется давление крови на стенки сосудов в момент, когда сердце наполняется и отдыхает между ударами.

Еще одна неприятная новость для любителей жареных куриных крылышек, картофеля-фри и другой жареной еды. Результаты исследования, опубликованного журнале Nutrition Research and Practice, показали, что в группе женщин в возрасте от 20 до 57 лет самый высокий риск развития предгипертонии и гипертонии был у тех, чей рацион в основном состоял из жареной пищи.

Ранее ученые смогли доказать отсутствие прямой зависимости между возрастом и появлением лишнего веса. Исследования показали, что в возрасте от 20 до 60 лет метаболизм работает стабильно. На наличие же лишнего веса с возрастом в первую очередь влияет то, что человек начинает больше есть и меньше двигаться.