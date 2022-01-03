Популярные средства от похмелья оказались плацебо

Ученые из Королевского колледжа Лондона изучили популярные средства от похмелья, которые активно рекомендуются врачами и используются в клиниках для снятия абстинентного синдрома. Результат оказался впечатляющим: популярные средства от похмелья на самом деле оказались сравнимы по эффективности с плацебо.

В своем исследовании ученые изучали продолжительность общих симптомов похмелья, количество ситуаций, когда прием прекращался из-за побочных эффектов.

Ученые изучали действие красного женьшеня и экстракта гвоздики, корейской груши, синтетического витамина В6, толфенамовой кислоты (на ее основе делают некоторые препараты от мигрени), экстракта говении сладкой (она известна как конфетное дерево). Также изучался эффект от применения L-цистеина (аминокислота, которая содержится в сыром мясе, яйцах, молоке и некоторых орехах, применяется в косметической промышленности и фармакологии).

"Имеются доказательства эффективности только очень низкого качества, чтобы рекомендовать какое-либо фармакологически активное вмешательство для лечения или профилактики похмелья, вызванного алкоголем", - констатировали британские ученые в статье, опубликованной в журнале Addiction по итогам исследования.

Также ученые проанализировали методологию предыдущих исследований, где делались выводы об эффективности этих средств и пришли к выводу, что использовались слишком маленькие выборки испытуемых или же результаты контрольной группы не принципиально отличались от результатов, полученных при введении плацебо. Причем, стоит отметить, что улучшение состояния испытуемых рано или поздно все равно наступало, но неизвестно, связано ли это с верой человека в действия антипохмельных средств или с тем, что организм очистился от последствий бурной бурной вечеринки.

Пока же, по мнению британских ученых и их российских коллег, наиболее проверенным и эффективным средством с от тяжелого похмелья умеренность при употреблении спиртного.