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Рубрика: Общество

Президент РАН: Пандемия войдет в режим сезонных эпидемий с 2022 года

Текст: Нина Егоршева
Фото: Сергей Куксин/РГ Фото: Сергей Куксин/РГ
Фото: Сергей Куксин/РГ

С 2022 года пандемия коронавируса может перейти в режим сезонных эпидемий по аналогии с гриппом. Такое мнение высказал президент Российской академии наук (РАН) Александр Сергеев.

Фото: Артем Геодакян/ТАСС
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"Пандемия ковида с 2022 года, как я ожидаю, войдет в режим эпидемии гриппа, его сезонности. Я бы нашу ситуацию сравнил с 1960-ми годами, когда была эпидемия гонконгского гриппа с серьезными последствиями и большим количеством тяжело больных людей. Но создали вакцины, лекарства, и вот уже живем с гриппом 60 лет, почти привыкли", - цитирует Сергеева ТАСС. Президент РАН провел параллель с COVID-19. Он отметил, что эпидемия серьезная, но уже созданы вакцины, появляются лекарства. "Если будут хорошие, надежные протоколы по применению лекарств, то мы войдем в режим восприятия этого недуга, как гриппа", - сказал он.

Ранее заместитель директора по клинической работе Московского научно-исследовательского института эпидемиологии и микробиологии им. Г.Н. Габричевского Роспотребнадзора Татьяна Руженцова поделилась с "РГ" прогнозом, начнется ли после новогодних праздников массовое распространение штамма "омикрон" в России? По ее словам, предыдущий опыт борьбы с коронавирусом и анализ распространения "омикрона" в мире говорит нам о том, что вряд ли получится избежать нового подъема заболеваемости. Однако насколько он будет выражен, зависит от сознательности населения. Руженцова напомнила как важно избегать мест массового скопления людей, соблюдать социальную дистанцию и использовать защитные маски.

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