Проблема должников-двойников будет окончательно решена в июне этого года

Нововведения в законодательстве позволят решить проблему так называемых двойников: когда данные должника полностью совпадают с данными непричастного человека. В такой ситуации банки нередко списывают деньги именно с непричастных. Как сообщил директор Федеральной службы судебных приставов Дмитрий Аристов в интервью агентству "Интерфакс", в документах, поступающих в ведомство, появятся уникальные идентификаторы.

"С момента вступления закона в силу во всех документах, поступающих на принудительное исполнение, должны быть указаны фамилия, имя, отчество, дата рождения, паспортные данные, СНИЛС, ИНН должника", - сообщил он.

Закон вступает в силу 21 июня нынешнего года.

"В случае отсутствия идентификаторов документ будет возвращаться cлужбой без исполнения. Указанный порядок позволит исключить появление двойников-должников", - подчеркнул Аристов.

До начала действия новых норм вопросы помощи двойникам будут оставаться на контроле. На официальном сайте ведомства с октября прошлого года действует специальный сервис "Я - двойник". Граждане, ставшие жертвой путаницы, могут направить копии документов, позволяющих достоверно их идентифицировать.

"Данные обращения рассматриваются главными судебными приставами регионов в течение двух дней. За 1,5 месяца в Службу поступило порядка 3000 обращений", - сказал Дмитрий Аристов.